Neue Douglas Pride-Kampagne

Plädoyer für Toleranz, Individualität und Vielfalt

Bereits im dritten Jahr feiert Douglas den Pride Monat Juni mit einer emotionalen Kampagne für mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung der LGBTQIA+ & -Ally Community. Die „This is how we pride“-Kampagne ist ein zielgruppenübergreifender Aufruf, sich gemeinsam für mehr Akzeptanz, Toleranz und Freiheit einzusetzen. Für eine Welt, in der sich jeder gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlt.

„Pride ist eine Herzensangelegenheit für uns alle. Mit unserer neuen Kampagne möchten wir alle Menschen und unsere Mitarbeiter*innen ermutigen, ihre eigene Art von Schönheit zu entdecken und zu leben – ganz gleich, wie diese aussieht. Wir sollten uns gegenseitig darin bestärken, uns selbst auszudrücken“, so Caroline Schmitt, CMO Douglas Group.

Die internationale Kampagne umfasst Online-Videos, Social-Media-Assets, Landing Page und ein umfangreiches Digital- sowie POS-Paket. www.douglas.de