Flaconi – Neuer Claim, neuer Look

Bei flaconi stehen die Zeichen auf Self-care. Mit dem neuen Claim time to care läutet der Online-Händler nicht nur seinen Marken-Relaunch ein, sondern zeigt seinen Richtungswechsel vom klassischen Beauty-Retailer hin zum holistischen Self-care- Anbieter.

„Der Beauty-Markt hat sich in den letzten fünf Jahren stärker verändert als in den vergangenen Jahrzehnten. Ein klassisches Schönheitsideal ist für uns nicht mehr zeitgemäß, sondern wurde durch ein ganz individuelles Verständnis von Wohlbefinden und Schönheit abgelöst. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen ein Beauty- und Self-care-Erlebnis zu ermöglichen, das sie begeistert und durch das sie letztendlich ein glücklicheres und gesünderes Leben führen können”, so CEO Christoph Honnefelder.

Dafür wird das umfangreiche Sortiment des Online-Retailers sukzessive um neue Self-care Brands erweitert und auch bestehende Kategorien wie beispielsweise Home Spa, Beauty Tools und Supplements ausgebaut.Begleitet wird der Marken-Relaunch durch eine 360°-Kampagne. www.flaconi.de