WELCOME TO THE CLUB! Wir lieben, was wir tun!

Club Unique Brands, Kurator für hochwertige Brands, will auch Sie mit Persönlichkeit, Zuverlässigkeit sowie Wertschätzung überzeugen.

Das Motto von Club Unique Brands drückt Leidenschaft und Begeisterung aus, ist aber auch ein Versprechen. Erklärtes Ziel ist es, den Parfümerie-Kunden einen klaren Mehrwert zu bieten.

Wer beste Qualität sucht, ist bei Club Unique Brands genau richtig. Das Portfolio des er­folgreichen Distributors reicht von erlesenen Parfums über Raumdüfte bis hin zu edlen Pflegeprodukten. Club Unique Brands will mit innovativen Marken im selektiven Markt überzeugen, aber auch mit einem Team, das Persönlichkeit, Zuverlässigkeit und Wert­schätzung lebt. Der Kurator für qualitativ hochwertige Brands steht für Emotionalität und partnerschaftlichen Umgang. Das neue Logo fungiert als Versprechen an den Handel. Aus dem umfangreichen Portfolio stellen wir zwei Brands vor. Beide mit besonderer Ge­schichte und außergewöhnlichen Düften.

LES EAUX PRIMORDIALES TECHNIK UND HAUTE PARFUMERIE

Eine Leidenschaft von Ingenieur Arnaud Poulain ist die Quantenphysik, doch er hat auch eine Passion für Düf­te. So ist die Kollektion Les Eaux Primoridales (frz.: Ur­sprungswasser) eine gekonnte Verbindung von Technik und Haute Parfumerie. Jeder ausgewählte Inhaltsstoff agiert wie das Zahnrad in einem Präzisionsuhrwerk. Couleur Primaire erinnert an den Duft frisch gewa­schener Wäsche. In Mimosa Supercritique setzt sich der letzte Schnee wie eine Puderzuckerwolke auf der blühenden Mimosa ab. Bergamotte und Neroli verkün­den die Ankunft der Braut im weißen Kleid. Eine Kom­position, die von Reinheit und Eleganz geprägt ist. Oud Superfluide, eine Oud-Kreation, die sich zum Layern eignet, betört mit geröstetem Sesam und Hölzern.

Ein Schloss als Firmensitz: In Le Domaine Primordiales werden die Düfte entwi­ckelt und hergestellt

Höchste Präzision und exzellente Qualität bilden die Basis für außergewöhnlichen Düfte. Für Les Eaux Primordiales werden feinste Ingredienzen verwendet. Ein eigens entwickelter Mazera­tions- und Reifungsprozess erfüllt höchste Ansprüche.

LES BAINS GUERBOIS JEDES EAU DE PARFUM IST EINE ZEITREISE

Les Bains Guerbois war im Jahr 1885 ein Pariser Tem­pel der Schönheit und des Wohlbefindens, in dem sich die High Society traf. Später wurde diese Location zu einem der bekanntesten Nachtclubs der Welt! Seit 2015 ist Les Bains ein 5-Sterne-Boutique-Hotel, der angesagte Club legendär! Jean-Pierre Marois, der Be­sitzer des Hotels, lancierte ein Jahr später sein erstes Eau de Cologne und erfand so die Marke neu. Zwei Jah­re später folgte eine Duft-Kollektion, für die berühmte Parfümeure wie Michel Almairac und Dominique Ro­pion gewonnen werden konnten. Jedes der insgesamt neun Eaux de Parfum ist eine olfaktorische Reise zu einem bestimmten Jahr des Les Bains Guerbois.

Mit 1992 Purple Night erlebt man ein Konzert im Nachtclub Les Bains. Berauschend mit Tuberose, Tonkabohne, Patschuli und holzigem Ambra.

