Lamixtura. Advanced Natural Dermocosmetics.

Lamixtura verbindet Wissenschaft und Natur. Die beiden Gründerinnen der Markehaben fortschrittliche, natürliche Dermokosmetik entwickelt – innovativ, effektiv und ausschließlich mit natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt.

Wissenschaft und Natur verbinden Amaia Frade und Silvia Garcia aus Barcelona in den Produkten ihrer Marke Lamixtura. Dermokosmetik, die auf dem neuesten Stand der Forschung und auf ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen basiert – innovativ, effektiv und bestverträglich. Green-Tech-Inhaltsstoffe wie Maracuja-Samenöldestillat, Lactobacillus-Ferment und Akazienpeptide kommen zum Einsatz plus fortschrittliche galenische Technologie. Lamixtura bietet eine Kollektion an Hautpflegeprodukten zur Wiederherstellung des Gleichgewichts aller Hauttypen. Kombiniert werden sie nach Hautbedürfnis und Wunsch – für maßgeschneiderte Pflege mit maximaler Wirkung.

Im Fokus vonLamixtura

Die Verbesserung der Hautgesundheit ist unser Ziel! „Wir erreichen dies mit hochwirksamen Formeln, deren Wirkung durch dermokosmetische Wirksamkeitsstudien belegt sind.“ Lamixtura ist Bioinspecta- zertifiziert.

Amaia Frade und Silvia Garcia sind Wissenschaftlerinnen mit Herz und Leidenschaft. Sie verfügen über 25 Jahre Erfahrung in kosmetischer Forschung und Entwicklung

„Die Canvas Cream®, unsere vielseitige Feuchtigkeitscreme, kann je nach Hautbedürfnis mit den hochkonzentrierten Beauty Boostern kombiniert werden. Für beste Ergebnisse!“

LAMIXTURA · Barcelona · amaia.frade@lamixturaskincare.com · www.lamixturaskincare.com