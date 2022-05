Sammy Gharieni mit Award „A Life of Beauty“ ausgezeichnet

Sammy Gharieni, Gründer und CEO der gleichnamigen Unternehmensgruppe, wurde im Jahr 2022 mit dem Award „A Life of Beauty“ ausgezeichnet. Sammy Gharieni gilt als zielstrebiger Visionär, der die Spa- und Wellness-Branche mit innovativen Behandlungsliegen revolutionierte. Im Jahr 2022 feiert die Firma Gharieni ihr 30-jähriges Jubiläum. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung ist die Gharieni Group einer der international führenden Hersteller hochwertiger Wellnessliegen, Behandlungsliegen und -geräte für die Bereiche Spa, Wellness, Kosmetik und Fußpflege/Podologie. Der Name „Gharieni“ steht für eine Marke mit hohen Qualitätsstandards, die mit mehreren Niederlassungen ein weltweit agierendes Unternehmen bildet.

Mit der Auszeichnung „A Life of Beauty“ ehrt die Messe Düsseldorf im Rahmen der BEAUTY DÜSSELDORF Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße um die professionelle Kosmetik verdient gemacht haben und als Impulsgeber der Branche gelten. Bei der Preisverleihung in Düsseldorf konnte Sammy Gharieni aus persönlichen Gründen nicht vor Ort sein, die Auszeichnung nahm stellvertretend sein Sohn Elias Gharieni entgegen. Das Preisgeld von 5.000 Euro wird an das SOS-Kinderdorf Tunesien gespendet. „Mein Vater ist tunesischer und belgischer Abstammung. Er ist mit Tunesien emotional noch sehr verbunden, deswegen stellen wir das Geld einem Projekt zur Verfügung, das junge Tunesier bei der Ausbildung unterstützt“, freut sich Elias Gharieni.

www.messe-duesseldorf.de