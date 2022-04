Duftbegeisterte aus aller Welt werden vom 15. bis 18. Juni 2022 in Mailand erwartet. Die Esxence, The Art Perfumery Event, findet erstmals im MiCo statt. Das Mailänder Kongresszentrum ist das Herz des CityLife District.

Mehr als 260 Marken werden im Rahmen der viertägigen Veranstaltung zu sehen und zu riechen sein, darunter einige Neuzugänge aus Japan, Australien, Argentinien, Ungarn und Hongkong. 60 Aussteller aus aller Welt werden beim Experience Lab erwartet, bei dem hochwertige Pflege-Konzepte präsentiert werden.

Sehens- und riechenswert ist bestimmt eine außergewöhnliche Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der IFF entstanden ist und entlang der Besucherroute durch die Veranstaltung aufgebaut wurde. “Fleeting – Scents in Colour” ist ein Auszug aus der gleichnamigen Ausstellung im Mauritshuis in Den Haag. Mit Hilfe von pedalbetriebenen Duftspendern, die sich unter jedem Gemälde befinden – die in Milano gezeigten sind originalgetreue Reproduktionen – können die Besucher die Düfte und Parfums der in den einzelnen Werken dargestellten Landschaften aus dem siebzehnten Jahrhundert riechen. Ziel ist es, Kunstwerke nicht nur visuell, sondern auch aus einer neuen olfaktorischen Perspektive zu erkunden.

Auf mehr als 7000 Quadratmetern findet das Publikum aus Fachleuten, Händlern, Einkäufern und Fans neben den Main Brands auch die Spotlights, die aufstrebenden neuen Namen der Branche. Die meisten von ihnen (etwa 70 %) kommen aus dem Ausland, eine Tendenz, die die Rolle der Esxence als prestigeträchtiger Rahmen für die Einführung eines Namens auf der internationalen Bühne bestätigt.

Die 12. Edition der Esxence nimmt die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise durch die Schätze der Artistic Perfumery. “Through The Mirror” heißt das Motto, was so viel bedeutet wie Schönheit, Einzigartigkeit, Bewusstsein, Intimität und Gewissen. Dieser Spiegel ermöglicht es uns, die vielen verschiedenen Facetten der Realität zu sehen und neue Welten zu erkunden.

“Wir erleben eine regelrechte Renaissance der Artistic Perfumery”, so Silvio Levi, Mitbegründer der Veranstaltung und Direktor des Studienzentrums Essencional. “Die Zahl der internationalen und italienischen Marken, die sich zur Teilnahme an der Veranstaltung angemeldet haben, ist erheblich gestiegen. Die Menschen haben die grundlegende Bedeutung, die der Geruchssinns für das individuelle Wohlbefinden spielt, wiederentdeckt!”

Die Esxence-App, die ab Mai zur Verfügung steht, bietet alle nützlichen Informationen, wie z. B. den Lageplan des Ausstellungsgeländes, die Agenda, den Konferenzkalender, die Liste der Marken, Nachrichten und Pressemitteilungen für Geschäftsleute und Duft-Liebhaber.

www.esxence.com

#esxence2022