Duft-Manufaktur URBAN SCENTS

Parfümeurin mit großer Expertise und viel Kreativität

Die Französin Marie Urban Le Febvre hat nach dem Studium der Chemie in Paris die renommierteste Schule für Parfümerie ISPICA in Versailles absolviert. Im Anschluss war Marie für internationale Parfumhäuser tätig und verfeinerte ihre Fähigkeiten bei den Meistern des Parfumhandwerks. Seit 2014 kreiert die ausgebildete Parfumeurin in ihrem Berliner Labor Düfte für ihre eigene Kollektion sowie maßgeschneiderte Parfums. Zusätzlich unterstützt sie mit ihrem kreativen Potenzial und ihrer Expertise Duftprojekte für Museen, Wissenschaft und Forschung (zum Beispiel in der Charité Berlin). Marie verbindet in ihren Düften ihr klassisches Parfum-Know-how mit dem einzigartigen Geist des pulsierenden multikulturellen Berlins.

Erlesenste Inhaltsstoffe, reduzierte Opulenz Die Urban Scents Kollektion – bestehend aus acht außergewöhnlichen Eaux de Parfum – zeichnet sich durch eine reduzierte Opulenz aus, die sich in der Reinheit der Ingredienzen und der handwerklichen Liebe zum Detail ausdrückt. Angefangen bei den erlesensten Inhaltsstoffen der Düfte, auf die Marie größten Wert legt, bis hin zum Flakon kommen alle Bestandteile aus familiengeführten Manufakturen in Europa. Damit setzt Urban Scents ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Willkommen im Parfumlabor!

Marie Urban Le Febvre ist Mitglied der SIPC, Société Internationale des Parfumeurs Créateurs. Damit ist sie die einzige unabhängige Parfümeurin in Deutschland! Besonders auch in Kombination mit dem einzigartigen Parfumlabor in der kosmopolitischen Charlottenburger Bleibtreustraße 32, das nach Voranmeldung besucht werden kann.

Mit Luxum Beauty als exklusivem Vertriebspartner für Österreich und Deutschland bauen wir unsere selektive Distribution weiter aus.

URBAN SCENTS · Bleibtreustraße 32 · 10707 Berlin · urban@urbanscents.de · www.urbanscents.de