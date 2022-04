Clean Beauty aus Dänemark

Jorgobé, eine dänische im Jahr 2010 gegründete Hautpflegemarke, vereint drei trendsetzende Aspekte miteinander: Clean Beauty, hohe Wirksamkeit mit sichtbaren Ergebnissen und ein modernes, skandinavisches Design. In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten werden alle Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen auf wissenschaftlicher Basis hergestellt. Dabei setzt die Marke auf eine maximale Konzentration des jeweiligen Hauptwirkstoffs, um eine hohe Wirksamkeit garantieren zu können. Jorgobé entwickelt und stellt alle Produkte nachhaltig in Dänemark her. Sie sind 100 Prozent vegan und tierversuchsfrei.

Der Bestseller: Niacinamide Serum

Das Niacinamide Serum ist ein hoch konzentriertes und nährendes Serum, das entwickelt wurde, um das natürliche Gleichgewicht der Haut wiederherzustellen. Niacinamid (Vitamin B3) gleicht den Hautton aus, glättet die Hautstruktur und reduziert Pigmentflecken sowie Erröten. Extrakte aus Agarikon-Pilzen straffen die Haut und minimieren die Porengröße, während Hyaluronsäure in Kombination mit Betain, das aus Zuckerrüben gewonnen wird, die Haut schützt und den natürlichen Wasserhaushalt ausgleicht. Allantoin hat eine lindernde Wirkung auf die Haut und sorgt für ein beruhigendes Gefühl.

Der Trendwirkstoff Niacinamid – das neue Must-have in der Beauty-Routine? Bei Niacinamid handelt es sich um eine Form von Vitamin B3. Ein wichtiger Nährstoff für die Haut, um diese gesünder aussehen zu lassen. Niacinamid ist ein echtes Multitasking-Talent, da es bei verschiedenen Hautproblemen eingesetzt und mit der täglichen Pflege kombiniert werden kann. Es verbessert die Hauttextur, steigert die Fähigkeit der Haut zur Bindung der Feuchtigkeit, hilft bei Hyperpigmentierungen und unterstützt die Regeneration der Haut.

