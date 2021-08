„KinderLachen“ heißt die neue Hilfsaktion der Seetelhotels. Damit soll denjenigen geholfen werden, die von der Flut betroffen sind. Die Hotelkette lädt dazu fünf Familien in das Kinderresort Usedom nach Trassenheide ein.

„Das Lachen bei den betroffenen Kindern wieder zu sehen, das wünsche ich mir so sehr. Aus diesem Grund möchte ich fünf Familien aus den Flutopfergebieten in unser neues Seetelhotel Kinderresort Usedom für je eine Woche einladen“, erläutert der Geschäftsführende Gesellschafter Rolf Seelige-Steinhoff die Aktion „KinderLachen“ seiner Hotels.

Die Teilnahme ist für die betroffenen Familien bewusst einfach gehalten. Einfach auf der Website Formular ausfüllen und mit etwas Glück eine Woche Aufenthalt im Seetelhotel Kinderresort Usedom gewinnen.

Das Kinderresort Usedom liegt eingerahmt von Kiefernwäldern und bietet ein autofreies Spielparadies inmitten von zwölf Naturschutzgebieten. Badetage am Strand, Radtouren über die Insel, Nachtwanderungen, Bollerwagentouren und das in Kombination mit einem brandneuen Familienhotel: So wird im Handumdrehen aus einem normalen Urlaub eine unvergessliche Familienzeit. Erholung, Entspannung, Spiel, Abenteuer, Strand, Wälder und Service sind die Zutaten für einen unvergesslichen Familienurlaub.

Mehr Informationen unter: https://www.seetel.de/aktion-kinderlachen.html