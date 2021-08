„Mental Load“ – also die psychische Belastung – raubt immer mehr Menschen Energie. Die Natur kann helfen, um seinem Inneren Ich eine achtsame Atempause zu gönnen. Der Wellness- und Gesundheitsreisespezialist Fit Reisen stellt Natur-Helfer für einen Mental Reload vor:

Beim „Earthing“ soll durch längeres Barfußgehen auf der Erde der naturgegebenebioelektrische Grundzustand des Körpers wiederhergestellt werden und ein Energieaustausch stattfinden. Dieser nimmt durchalltägliche Lebens- und Umwelteinflüsseunerwünschte Elektroden auf, die Müdigkeit und Stress verursachen.

Die Phytotherapie baut auf die heilende Wirkung von Pflanzen. Noch heute ist der Run auf natürliche Heilmittel, wie Johanneskraut, Zitronenmelisse, Cannabidiol oder Rosmarin groß. Die Heilpflanzen werden bei der Therapie oder Linderung von Krankheiten oder gegen Depressionen eingesetzt.

Ätherische Öle helfen als Aroma-Therapie gegen Stress und Nervosität sowie Schlafstörungen. Aromen geben positive Signale ans limbische System des Gehirns, das als Zentrum der Gefühle und der Hormonproduktion gilt.

Die sogenannte „Breathwork“, also „Atemarbeit“, zielt darauf ab, bewusster zu atmen, um die eigene Vitalität zu steigern und Körper und Geist in Einklang zu bringen. Die unterschiedlichen Atemtechniken stimulieren die physischen Funktionen des Körpers durch die Fokussierung auf den eigenen Organismus.

Was die Endorphine in Stimmung bringt, ist ein entspanntes Bad in der Natur. Wer seinen Kopf nicht freibekommt, geht raus und wagt irgendwo einen Sprung ins kühle Nass. „WildSwimming“, also das Schwimmen in natürlichen Gewässern setzt sich als Achtsamkeitstrend immer weiter durch.

Das sogenannte „Waldbaden“ setzt auf die Heilkraft des Waldes. In Deutschland gibt es Orte, die die Kraft ihres Waldes ganz besonders in Szene setzen. Die Waldluft, Therapiegeräte, Kletterparcours oder Ruheplätze machen diese Erholungsorte so besonders.

„Biophilie“ bedeutet die „Liebe zum Lebendigen“ und meint damit die angeborene Zuneigung zur Natur. Weil nicht jeder Grün vor der Haustür hat, holt „Biophilic Design“ die Natur in Form von grünen Oasen für Innenräume zu den Menschen.

Weitere Informatinen finden Sie auf www.fitreisen.de.

Fotocredit: ©fitreisen.de