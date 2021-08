Die NOBILIS Switzerland GmbH übernimmt BERGERAT SA

Mit Wirkung zum 3. August 2021 hat die Nobilis Group GmbH die gesamten Unternehmensanteile der Bergerat SA mit Sitz in Genf übernommen. Die Akquisition erfolgt über die Nobilis Switzerland GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Nobilis Group GmbH in Wiesbaden. Neuer Geschäftsführer der Bergerat SA ist Kay-Lütje Deter-Lüken. Das bestehende Team der Bergerat SA wird komplett übernommen und der Standort Genf wird weitergeführt.

Olivier Bergerat übergibt im Rahmen der Transaktion die Geschäftsführung an Kay-Lütje Deter-Lüken, er wird aber künftig mit seiner Erfahrung und seinem Wissen den Übergangsprozess unterstützen und dem Unternehmen in beratender Funktion verbunden bleiben. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Nobilis Group, Udo Heuser (CEO) und Dr. Joachim Henseler (CFO), gehören dem Verwaltungsrat an und werden die künftige Ausrichtung des Unternehmens eng begleiten.



Dr. Joachim Henseler (CFO)

Foto: Fredrik von Erichsen/NOBILIS GROUP/STERN GMBH

Udo Heuser (CEO)

Foto: Fredrik von Erichsen/NOBILIS GROUP/STERN GMBH

Die Akquisition der Bergerat SA ist ein wichtiger Schritt für die strategische Weiterentwicklung der Nobilis Group in der DACH-Region. Das Portfolio von Bergerat ergänzt die bereits bestehenden Marken der Nobilis Group für den Schweizer Markt perfekt. Mit der Akquisition des Unternehmens wird der Grundstein für den Ausbau der Nobilis Switzerland zum führenden Distributeur für Düfte in der Schweiz gelegt. Ziel ist es, mit dem professionellen Know-How der Nobilis Group die Vermarktung von Düften in der Schweiz auszubauen und den Handelspartnern ein vertrauensvoller und innovativer Partner zu sein.

