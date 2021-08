Dirk Loewen übernimmt Gesamtvertriebsverantwortung bei NOBILIS Group GmbH

Dirk Loewen wird ab dem 20. September 2021 zunächst in der Funktion als General Manager Sales und Prokurist und nach erfolgreicher Einarbeitung als Geschäftsführer in die NOBILIS Group GmbH eintreten. In dieser Funktion wird er direkt an den CEO und geschäftsführenden Gesellschafter Udo Heuser berichten.

Dirk Loewen übernimmt damit die Gesamtverantwortung für den Vertrieb des Unternehmens, die seit dem Ausscheiden von Max Reichenspurner im Jahr 2020 bei Udo Heuser in Personalunion lag. Udo Heuser wird sich zukünftig noch mehr auf die strategische Weiterentwicklung und das zukunftsorientierte Wachstum der NOBILIS Group fokussieren, während Dirk Loewen alle vertrieblichen Aktivitäten der NOBILIS Group für die Geschäftsbereiche Luxury / Niche, Prestige, Consumer / Lifestyle, E-Commerce sowie Trade Marketing verantwortet. Die Verkaufsdirektoren der Divisionen und der Leiter des Trade Marketing werden direkt an Dirk Loewen berichten. Während die Führung der Länderorganisationen in Österreich und der Schweiz bis auf Weiteres bei Udo Heuser liegt, wird Dirk Loewen die Vertriebsstrategie des Unternehmens länderübergreifend für die DACH-Region gestalten.

Mit langjähriger Erfahrung in Spitzenpositionen der Beauty-Branche bringt Dirk Loewen eine umfassende Expertise und Marktkenntnis mit. Seine Karriere begann 1993 bei L’Oréal im Consumer Bereich. Nach acht Jahren im Unternehmen wechselte Dirk Loewen zu Mars, wo er sich für die Entwicklung und Führung globaler Kunden verantwortlich zeichnete, bevor er vier Jahre später als Sales Director Biotherm zu L’Oréal in die Luxus-Division zurückkehrte. In insgesamt mehr als 24 Jahren bei L’Oréal hatte Dirk Loewen verschiedene Positionen als Sales Director sowie General Manager inne und initiierte u.a. das stark wachsende E-Commerce Business, wodurch er das Wachstum des Unternehmens maßgeblich vorantrieb. Mit seiner einschlägigen Managementerfahrung, seiner profunden Branchenkenntnis sowie seinem Fokus auf Kunden und Konsumenten ist Dirk Loewen eine große Bereicherung für die NOBILIS Group und das stark wachsende Geschäft des führenden Distributeurs in der DACH-Region. Sein unternehmerischer Weitblick und seine empathische Persönlichkeit sind ein großer Gewinn für das gesamte Unternehmen und die Teams.

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Udo Heuser und Dr. Joachim Henseler (CFO) sowie das Team der NOBILIS Group freuen sich sehr auf die erfolgreiche Zusammenarbeit und über Dirk Loewen‘s Wunsch, aus dem Konzernumfeld in ein inhabergeführtes, sehr unternehmerisches Umfeld zu wechseln. Dirk Loewen äußert sich zu seiner neuen Aufgabe bei der NOBILIS Group: „Ich freue mich sehr, Teil der NOBILIS-Familie zu werden. Kurze Entscheidungswege, der Fokus auf Wesentliches und ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl machen für mich den entscheidenden Unterschied zwischen einem Konzern und einem inhabergeführten Unternehmen. Die NOBILIS Group ist ein großartiges Unternehmen. Seit der Übernahme durch Udo Heuser und Dr. Joachim Henseler faszinieren mich die Dynamik und der Fokus auf Kunden und Mitarbeiter. Ich bin davon überzeugt, dass die NOBILIS Group der führende Beauty-Distributeur in der DACH-Region sein wird, und ich werde mit viel Spaß und hoher Motivation meine neue Aufgabe übernehmen.“