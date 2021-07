Impfappell an die Bevölkerung

Vorstand und Präsidium des Handelsverbandes Deutschland (HDE) appellieren an die Bevölkerung, sich gegen Corona impfen zu lassen. Nur so seien erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu verhindern und die Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen.

„Nur mit einer wirkungsvollen und schnellen Impfkampagne können wir die Pandemie nachhaltig zurückdrängen und uns dauerhaft mehr Normalität auch beim Einkaufen zurückerobern“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Deshalb müsse es jetzt darum gehen, möglichst viele Menschen von der Impfung zu überzeugen. „Der Einzelhandel will mit seinem Appell und den Plakaten wachrütteln und motivieren.“

Impfungen sind der schnellste Weg aus der Pandemie

In dem Appell heißt es: „Der wirksamste Schutz gegen Covid-19 und zugleich der schnellste Weg aus der Pandemie sind Impfungen. Mit einer Impfung kann jeder einzelne einen wichtigen Beitrag zur Überwindung dieser Krise leisten. Wir appellieren daher an unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie an unsere Beschäftigten, die Impfangebote anzunehmen und damit zu einem hohen Schutzniveau beizutragen.“

Dieses Plakatmotiv stellt der HDE zum Download zur Verfügung.

Die Hygieneregeln einschließlich der Maskenpflicht gelte es weiterhin konsequent einzuhalten. Dann sei Einkaufen auch in Zeiten der Pandemie sicher möglich. „Wir müssen diesen Sommer nutzen, um uns noch besser gegen die Pandemie aufzustellen. Jetzt heißt es Impfen, Impfen, Impfen“, so Genth.

Der HDE stellt allen Handelsunternehmen Plakatmotive zum Download zur Verfügung, die zur Impfung aufrufen: https://einzelhandel.de/coronavirus