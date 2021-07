Flutkatastrophe: Reviderm ruft zur Spendenaktion auf

Die aktuellen Nachrichten, Bilder und Videos der Jahrhundertflut in Deutschland sind zutiefst erschütternd und erschreckend. „Wir fühlen uns betroffen und sind gedanklich mit der höchsten Anteilnahme bei all den Menschen, die teils nicht nur Hab und Gut, sondern durch diese schlimme Naturkatastrophe ihr Leben verloren haben. Die Lage ist dramatisch und das Gesamtausmaß noch nicht absehbar. Zu den betroffenen Personen zählen auch Kosmetikerinnen, die durch diese gewaltigen Wasserfluten ihr Kosmetikinstitut verloren haben und so unverschuldet in die Existenznot geraten“, teilt Reviderm mit und handelt. „Besonders dann, wenn die Not am größten ist, möchten wir mit Solidarität und vereinter Kraft die starke, unterstützende Schulter sein, die es in solch einer Ausnahmesituation braucht“, so Reviderm-Vorstand Dominik Bauermeister.

Die Reviderm AG hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Jede Spende, die in den „Reviderm True Care Hilfs-Fonds eingeht, wird von Reviderm verdoppelt. „Auf jeden Euro, den Sie spenden legt Reviderm noch einen drauf! Gemeinsam mit Ihnen möchten wir so eine Gesamtspendensumme von 100 000 Euro erzielen. Der Gesamtbetrag fließt zu 100% in die finanzielle Unterstützung der betroffenen Kosmetikerinnen.“

Spendenkonto:

True Care e.V.:

Hypovereinsbank

IBAN: DE52700202700035168010

BIC: HYVEDEMMXXX