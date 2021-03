DIY Renewal Treatment aus Kenia

Von den Chyulu Hills in ermöglicht die Great Plains Ol Donyo Lodge einen Hauch von Kenia in Form eines DIY-Treatments für zuhause. In der Regel genießen die Gäste der Ol Donyo Lodge Wellnessanwendungen in der Privatsphäre ihrer eigenen Suite, umgeben von einem atemberaubenden Blick über die weitläufigen Ebenen mit dem Kilimandscharo als ständiger Kulisse. Sie entspannen sich und genießen diese erneuernde Spa-Behandlung, während einheimische Wildtiere wie Elefanten und Giraffen vorbeiziehen. Bei der Great Plains Signature Renewal-Behandlung geht es darum, sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren, loszulassen und sich zu reinigen.

Benötigt werden:

Kräutertee (idealerweise Ingwer)

Papier und Bleistift

Eine Schüssel Wasser

Körperbürste

Peeling

Körperbutter / Feuchtigkeitscreme

Ätherische Öle – Die lokalen Öle in Kenia sind Geranie, Eukalyptus und Weihrauch

Kerze

Handtuch

Bademantel oder großes Handtuch

Vorbereitungen

Machen Sie sich eine beruhigende Tasse Kräutertee

Legen Sie ein kleines Stück Papier und einen Bleistift neben sich (hiermit schreiben Sie auf, was Sie während der Behandlung reinigen und freigeben möchten)

Bereiten Sie den Raum mit einer Kerze, ätherischem Öl, Handtuch, Körperbürste, Peeling und Körperbutter / Feuchtigkeitscreme vor.

Sie benötigen außerdem ein Handtuch, das Sie mit warmem Wasser benetzen, um das Körperpeeling abzuwischen.

Behandlung

Nehmen Sie eine heiße Dusche oder ein Bad. Machen Sie es sich mit Ihrer Tasse Kräutertee in den Bademantel oder ein großes Handtuch gewickelt gemütlich und denken Sie über das vergangene Jahr / die letzten Monate nach. Schreiben Sie auf das Papier, was Sie freigeben und zurücklassen möchten. Zerreißen Sie dann das Papier in kleine Stücke und legen Sie es in die Schüssel mit Wasser. Atmen Sie tief ein, während Sie beobachten, wie sich die Teile im Wasser auflösen.

Geben Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl in Ihre Handflächen, reiben Sie sie aneinander, schließen Sie die Augen und atmen die Öle mit einem weiteren tiefen Atemzug ein.

Nehmen Sie Ihre Körperbürste und bürsten Sie Ihren Körper in langsamen, kreisenden Bewegungen, beginnend mit den Füßen. Bürsten Sie Ihre Beine, Ihren Bauch, Ihre Brust und schließlich Ihre Arme, die mit Ihren Händen enden.

Nehmen Sie eine gesunde Menge Peeling mit den Händen und massieren Sie es langsam abschnittsweise in Ihren Körper ein. Beginnen Sie mit Ihren Füßen und Beinen und wischen Sie sie mit einem in warmem Wasser getränkten Handtuch ab – so wischen Sie mit dem Peeling auch die Vergangenheit weg. Massieren Sie das Peeling in Bauch und Brust und wischen Sie es vorsichtig mit einem warmen, eingeweichten Handtuch ab. Schrubben Sie zum Schluss Ihre Arme und wischen Sie sie mit einem warmen, eingeweichten Handtuch ab.

Atmen Sie ein paar Mal tief mit geschlossenen Augen.

Massieren Sie die Körperbutter langsam, beginnend mit Ihren Füßen und bis zu Beinen, Bauch, Brust und Armen ein.

Nehmen Sie weitere ätherische Öle in Ihre Handflächen, reiben Sie sie aneinander und atmen Sie 3 Mal langsam und tief durch.

Schreiben Sie auf ein Blatt Papier, was Sie vorantreiben möchten. Vielleicht ein neues Verhalten, ein neues Gefühl von Stärke usw. Falten Sie es ordentlich zusammen und bewahren Sie es sicher auf, um bei Bedarf darauf zurückzugreifen.

Schreiben Sie ein einzelnes Wort, das Sie in Zukunft in Ihr tägliches Leben einbetten möchten. Legen Sie dieses Papier an einen Ort, an dem Sie es jeden Tag sehen können, um den Tag damit als Ihre neue Absicht zu beginnen.