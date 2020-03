Die Hair- und Beauty-Buchungsplattform Treatwell ist auf Expansionskurs. Ab sofort können auch in Frankfurt am Main Treatments in den Kategorien Friseur, Nägel, Haarentfernung, Kosmetik und Massagen einfach online gebucht werden. Frankfurt am Main ist damit die sechste deutsche Stadt, in der Treatwell seinen Service anbietet. Die Anzahl der Salonpartner steigt damit auf insgesamt 25.000 in elf Ländern.

Vor acht Jahren hat das Berliner Unternehmen Treatwell die Friseur- und Beautywelt mit ihrer Online- Buchungsplattform auf den Kopf gestellt. Friseur- oder Treatment-Termine konnten plötzlich jederzeit und unkompliziert per Web oder App gebucht werden. Für Salons bietet Treatwell damit einen zeitgemäßen und smarten Weg Neukunden zu gewinnen und das Terminmanagement auf die nächste Ebene zu bringen. Im vergangenen Jahr wurden fast 80 Millionen Online-Suchen nach Friseur- oder Beautybehandlungen über Treatwell verzeichnet. Aktuell wird alle 1,5 Sekunden europaweit eine Buchung über die Plattform vorgenommen, das sind monatlich über 1,5 Millionen Termine.

Regina Kämmler, Country Lead DACH, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass unser Wachstum es uns erlaubt, unseren Service in immer mehr Städten und Regionen anzubieten. Mit Frankfurt am Main leiten wir große Expansionspläne für das Jahr 2020 ein – weitere Städte in Deutschland und in den nordischen Ländern werden noch in diesem Jahr folgen.“

www.treatwell.de