Gemäß der aktuellen Richtlinien haben die Lindner Hotels und die me and all hotels weiterhin nur für Geschäftsreisende geöffnet. Dazu zählen Arbeitnehmer und Selbstständige, die ein Zimmer als komfortables Hotel-Office nutzen möchten. Dies ist mit einigen inkludierten sowie optionalen Leistungen in fast allen Hotels der Gruppe deutschlandweit möglich.

Das Angebot richtet sich vor allem an die jeweilige Region: „Wir möchten den Nachbarn unserer Häuser gerne im neuen Alltag des Home-Office, des digitalen Lernens und der Home-Kita mit einem ruhigen Rückzugsort unterstützen, der im eigenen häuslichen Umfeld nicht unbedingt gegeben ist“, erklärt Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG, das Angebot. Zum Standard-Paket gehört im Hotelzimmer kostenfreies, schnelles WLAN, ein Schreibtisch zum Arbeiten, eine Flasche Wasser und ein Bett für einen kurzen Power-Nap. Je nach Hotel gibt es zudem eine Kaffeemaschine und/oder einen Wasserkocher auf dem Zimmer, einen kostenfreien Parkplatz, Frühstück/Lunch to go und weitere Optionen. Es gilt wie immer bei Lindner: „Bring your own device“ – der Laptop muss also mitgebracht werden, ein Druck- und Faxservice kann über die Hotels in Anspruch genommen werden.

Die Lindner Hotels und me and all hotels verfügen über sehr gute Autobahnanbindungen und bieten genügend Parkplätze. Die sichere Anreise mit dem eigenen PKW ist daher zu empfehlen.

Die Preise fürs Hotel-Office variieren je nach Standort, das Lindner Hotel Airport in Düsseldorf beispielsweise bietet das Zimmer mit Kaffeemaschine pro Tag ab 49 Euro und pro Woche ab 199 Euro an, das me and all hotel in Mainz ebenfalls. Die Kosten pro Office-Zimmer im Lindner Hotel & Residence Main Plaza in Frankfurt liegen bei 79 Euro pro Tag und 399 Euro Woche. Hier sind Parkplatz, ein kleines Frühstück, Kaffeemaschine und Wasserkocher inklusive und die Gäste dürfen auch ihren Hund mitbringen. Eine Übersicht der teilnehmenden Hotels und ihre Angebote gibt es unter: www.lindner.de.

Effizient und sicher arbeiten

Die Lindner Hotels AG garantiert Gästen und Mitarbeitern höchste Hygienestandards, die den aktuellen (lokalen) Empfehlungen jederzeit angepasst werden. Eine Übersicht aller unternehmensweiten Standards und Richtlinien gibt es unter www.lindner.de/service.