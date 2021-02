Biofach / Vivaness 2021 eSpecial

Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und Vivaness, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, zeigen vom 17. bis 19. Februar 2021 die globale Bio- und Naturkosmetik-Vielfalt. Dieses Mal findet das internationale Klassentreffen der Branche nicht in den Messehallen in Nürnberg statt, sondern in rein digitaler Form. Insgesamt beteiligen sich 1.443 Aussteller am Biofach / Vivaness eSpecial, 102 davon aus dem Angebotsbereich der Vivaness/ Naturkosmetik und gestalten das Format mit eigenen Präsentationen wie digitalen Verkostungen oder Produktpräsentationen aktiv mit. Somit können sich die Branchenvertreter auf drei Tage voller Unternehmens- und Produktvorstellungen, Wissensvermittlung, Matchmaking und Networking freuen. Natürlich ist beim eSpecial der Biofach und Vivaness Kongress integraler Bestandteil und Teilnehmer erleben den digitalen Neuheitenstand mit Produktinnovationen und Trends sowie viele weitere Highlights. Die diesjährigen Trends der Biofach sind: Pflanzenbasierte Produkte, zuckerreduzierte und zuckerfreie Produkte, Functional Food, sowie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Trends der Vivaness: Feste Kosmetik, Me Time & Comfort, Safe Beauty und Circular Beauty.

www.biofach.de/de/biofach-kongress/programm oder www.vivaness.de/de/vivaness-kongress/programm