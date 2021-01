Neue Konsumenten bekennen sich zu Naturkosmetik

Im „Naturkosmetik Branchenmonitor 1. Halbjahr 2020“ veröffentlicht The New die wichtigsten Fakten zur Entwicklung des Naturkosmetikmarktes unter dem Einfluss von Covid-19. Die Naturkosmetik erweist sich im ersten Halbjahr erneut als Gewinner des Kosmetikmarktes: Die Käuferreichweite wird weiter ausgebaut. Kosmetikanbieter und der Handel müssen heute anders in die Zukunft blicken als in der Vergangenheit. Die Pandemie beschleunigt den Prozess. Nachhaltigkeit steht im Fokus der gesamten Kosmetikindustrie und gilt als strategisches Ziel für den gesamten Kosmetikmarkt. Um dies zu erreichen, bedarf es einer faktenbasierten Grundlage, die den Blick auf aktuelle Megatrends richtet. Anhand aktueller Marktzahlen bietet The New einen Einblick in die entscheidenden Marktveränderungen auf Konsumenten- und Anbieterseite. Die Halbjahreszahlen 2020 des Naturkosmetikmarktes wurden in Zusammenarbeit mit allen relevanten Marktforschungsunternehmen wie die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Information Resources (IRi), IQVIA und BioVista erstellt. Durch die Aufsplittung des Gesamtmarktes in die Teilsegmente Naturkosmetik, naturnahe Kosmetik und konventionelle Kosmetik, ist die Dynamik und Verschiebung innerhalb des Kosmetikmarktes deutlich zu erkennen.

Titelbild: 123RF /Yulia Grogoryeva