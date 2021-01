Digital first bei Douglas

Douglas integriert Online-Shops, Marketplace und Filialen künftig auf einer digital vernetzten, datenbasierten Beauty-Plattform. Das Unternehmen stellt den digitalen Beauty-Handel damit ins Zentrum seiner Wachstumsstrategie.

Douglas hat sein Strategieprogramm #FORWARDBEAUTY gezielt weiterentwickelt, um zur führenden Premium-Beauty-Plattform Europas zu werden. Unter der Prämisse „Digital First“ integriert Douglas Online-Shops, Marketplace und Filialen auf einer digital vernetzten, datenbasierten BeautyPlattform und stellt damit den digitalen Beauty-Handel ins Zentrum seiner Wachstumsstrategie.

Mit gezielten Investitionen wird Douglas seine Digitalorganisation weiter stärken und die Belegschaft im Technologiebereich mit über 100 neuen Mitarbeitern deutlich vergrößern. Darüber hinaus wird der erfolgreiche Beauty-Marketplace, der das Douglas Gesamtsortiment auf inzwischen über 100 000 Produkte erweitert, international ausgerollt.

Tina Müller, Group CEO Douglas: „Mit #FORWARDBEAUTY haben wir E-Commerce frühzeitig ins Zentrum gerückt und Douglas zu einem erfolgreichen Omnichannel-Händler mit stark wachsendem Online-Geschäft gemacht. Jetzt gehen wir den entscheidenden Schritt und entwickeln Douglas zur ersten voll integrierten europäischen Beauty-Plattform. Digital First wird dabei unsere neue Grundhaltung. Unser Ziel ist, alle -2- Prozesse im Unternehmen mit digitalen Lösungen besser zu machen. Wir werden vom Händler mit Onlineshop zum Digitalunternehmen mit stationärem Geschäft.“ In den vergangenen Jahren ist der E-Commerce-Umsatz durchschnittlich um rund 35 Prozent pro Jahr gewachsen und erreicht inzwischen über 750 Millionen Euro jährlich. Als integraler Bestandteil der vernetzten, datenbasierten Beauty-Plattform wird die Filiale mehr als ein reiner Verkaufspunkt sein und als Erlebniswelt in den Innenstädten ein wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen Customer Journey bei Douglas. In den Filialen geht es um Beratung, Erlebnis und Service sowie um Neukundengewinnung für das Online Geschäft. Die Trennung zwischen den Kanälen wird so schrittweise aufgehoben.