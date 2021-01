Tiffany Masterson, die 51-jährige Gründerin der Beauty-Marke Drunk Elephant (exklusiv bei Douglas), stammt aus Texas, USA. Schon in jungen Jahren litt sie unter Hautproblemen, doch alle Produkte, die sie ausprobierte halfen nicht. Also lernte und forschte sie zum Thema Haut und gründete das Label Drunk Elephant. Wichtig war ihr, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen Hautpflege erleben. Ihre Produkte werden nicht nach Hauttypen kategorisiert, da Masterson nicht daran glaubt. Ihre Philosophie lautet: „Haut ist Haut. Jede Haut funktioniert gleich – wenn du es zulässt.“ Damit ist sie nun schon seit 2012 in den USA erfolgreich. Entscheidend ist für Drunk Elephant nicht die Frage, ob es sich um synthetische oder natürliche Inhaltsstoffe handelt, sondern deren Biokompatibilität. Ihrer Meinung nach sind es die „suspicious 6“, sechs verdächtige Inhaltsstoffe, die Hautprobleme verursachen können: Ätherische Öle, Silikone, chemische Sonnenschutzfilter, Alkohol, Duft- bzw. Farbstoffe und Sodium Lauryl Sulfat. Auf diese verzichtet Tiffany Masterson gänzlich. Drunk Elephant verdankt seinen Namen einer Sage aus Namibia, der Heimat des Marulabaumes. Elefanten sind ganz verrückt nach dessen Früchten und sollen vom Verzehr großer Mengen gar betrunken werden. Marulaöl, das Öl der Kerne, ist eines der Hauptwirkstoffe der Drunk-Elephant-Produkte. Es wirkt antioxidativ, ist reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und durchfeuchtet die Haut intensiv.