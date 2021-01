Wilderness Safaris ist Afrikas führendes Ökosafariunternehmen. Seit 1983 steht es für Umweltschutz und nachhaltigen Safaritourismus. Jedes Camp ist so gebaut, dass es einen minimalen ökologischen Fußabdruck hinterlässt und Afrikas Tiere in ihrer natürlichen Umgebung nicht beeinflusst. Zusätzlich widmet sich jedes der Camps dem Erhalt einer bedrohten Tierart oder der Unterstützung umliegender Gemeinden. So setzt sich die Bisate Lodge in Ruanda für den Schutz von Berggorillas ein.

