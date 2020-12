Mit ,A Cosmic Christmas‘ begeistern ab sofort das Alsterhaus in Hamburg, das KaDeWe in Berlin und der Oberpollinger in München mit einem modernfuturistischen Weihnachtskonzept. Pastellfarben glänzen in den Stores an hunderten von Weihnachtsbäumen und irisierende Sterne ziehen die Gäste wie fremde Planeten in ihren Bann. Mittendrin und überall treffen wir die Stargäste: die Cosmic Family.

Comicartig sieht sie aus, die fünfköpfige ,Cosmic Family`, ansonsten ist sie wie fast jede andere Familie auch: Die Oma findet neue Ideen im Bereich Neue Küche sowie in der „Sechsten“, die Augen der Mama leuchten nicht nur bei den Beauty Highlights und der Papa weist bei jeder Gelegenheit auf Abstandsregeln und Hygieneetikette hin: „On earth and in space: Take care and stay safe!“ Auf den großzügigen Flächen der Stores sind alle Voraussetzungen geschaffen, die Weihnachtsatmosphäre sicher und unbeschwert zu erleben. Denn die größten Geschenke zu Weihnachten sind gute Gesundheit und…

Große Gaben, die man nicht kaufen kann

Der mit siebeneinhalb Metern höchste Weihnachtsbaum in der über 110-jährigen Geschichte begrüßt strahlend die Berliner und Gäste des KaDeWe im Atrium. Nach zweitägigem Aufbau schmücken ihn 1.500 Weihnachtsbaumkugeln aus Glas und 3.600 LED-Lichter. Zum größten Weihnachtsbaum gibt es zudem das größte Geschenk beim KaDeWeWeihnachtsgewinnspiel zu gewinnen: den intergalaktischen neuen Audi A3 Sportback TFSI e.

Der Weihnachtsmarkt: für Traditionalisten und Trendsetter

Viele Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden – nicht die im Alsterhaus, KaDeWe und Oberpollinger. Auf den vielfältigen Weihnachtsmärkten tauchen Traditionalisten und Trendsetter gleichermaßen in die Weihnachtsatmosphäre ein. Im KaDeWe gibt es in der vierten Etage auf etwa 1.000 qm Opulentes und Lustiges, Knalliges und Klassisches zu entdecken – ein weißes Wunder und fertig zum Mitnehmen ist der mit Eisbären geschmückte Weihnachtsbaum aus der „Arctic Meermaids“ Themenwelt.

Instagrammer freuen sich über Emoji-Weihnachtskugeln und Glitter-Icons. Über 4.000 Weihnachtselemente in allen Farben und Varianten schenken Inspiration und Freude für die Dekoration zu Hause. Ab dem 04.12.2020 finden in allen drei Stores kleine Weihnachtshighlights statt und auch der Weihnachtsmann wird Corona konform seine Runden durch die Stores machen. Das vollständige Programm wird in Kürze auf den Store Websites veröffentlicht.

www.kadewe.de