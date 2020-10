Badewanne auf dem Balkon? Warum nicht. Alles anderes als langweilen sollen sich Gäste in den Hotels von 25 Hours – und so eben auch ein schaumiges Bad nehmen, so wie in den Häusern der Kette in Wien oder Düsseldorf. Und dabei den besten (und ganz privaten) Blick über die Stadt genießen. „Kennst du eins, kennst du keins“ ist Motto der smarten Herbergen. Soll heißen: Jedes Haus ist anders. 25hours setzt auf Individualität und Persönlichkeit, arbeitet mit unterschiedlichen Designern zusammen, die jeweils einen ganz einzigartigen Stil kreieren. Mehr als ein Dutzend 25hours-Hotels gibt es im deutschsprachigen Raum (zum Beispiel in Berlin direkt am Zoo mit Blick auf die Tiere) und in Paris. Neu auf der 25hours-Weltkarte sind Hamburg, Florenz, Dubai und Kopenhagen.

www.25hours-hotels.com

