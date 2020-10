flaconi startet Live Shopping Shows

Der Onlineshop für Beauty-Produkte flaconi geht heute um 19.00 Uhr mit einem neuen, digitalen Videoformat on-air: der flaconi Live Shopping Show. Das von der eigenen Kreativabteilung entwickelte Show-Konzept verbindet Beauty-Expertise, Entertainment und Direktverkauf. Bestehende und potentielle Neukunden können in dem circa einstündigen Format neue Marken und Produkte entdecken und direkt während der Live-Show limitierte Angebote und Special Offers erwerben. Über eine Chat-Funktion haben die Zuschauer zudem die Möglichkeit, interaktiv an der Show teilzunehmen und direkt Fragen an die Experten zu richten. Was im asiatischen Raum schon als erfolgreicher Marketingkanal etabliert ist, ist in Deutschland noch recht neu. “Wir holen das Trend-Format nach Deutschland und heben es mit einem erfahrenen Team aus Markenstrategen, Beauty-Experten, professioneller Video- und Regieexpertise sowie Kommunikationskompetenz qualitativ auf ein komplett neues Level”, so Benjamin Ludigs, CRO bei flaconi.

Als Gastgeber der Show konnte flaconi Make-up Artist und Influencer David Jakobs (www.instagram.com/davidthedaviddavid) gewinnen, mit dem das Beauty-Unternehmen bereits im Februar 2020 im Rahmen seiner Empowerment-Kampagne und für zahlreiche Social Media-Kooperationen sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Er wird durch die jeweils einstündigen Shows führen, Make-up-Looks live schminken und mit anderen Beauty-Experten über Inhaltsstoffe, Wirkweisen und Beauty-Trends sprechen.

flaconi startet in diesem Herbst mit vier Live-Sendungen und nutzt dabei verkaufsstarke Saisonanlässe wie das Adventskalendergeschäft, Singles Day, Cyberweek und Weihnachten. Die Shows werden über den eigenen flaconi IGTV Kanal gesendet und nach der Live-Ausstrahlung auf einer eigenen Landingpage (www.flaconi.de/live-shopping-show), in den Instagram Stories sowie auf dem flaconi Youtube Kanal zur Verfügung stehen. Das Show-Format wird zudem durch begleitende PR-Maßnahmen, Advertorials, Newsletter-Integration und Digital Advertising in den Social Channels Instagram, Facebook, TikTok und Snapchat unterstützt, um möglichst viele Neukunden zu erreichen.