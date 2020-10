Beim Örtchen Natz nahe Brixen in Südtirol liegt ein Ort der Lebensfreude – direkt an einem privaten Natursee. Wer Ruhe sucht und Architektur und Natur liebt, fühlt sich im Seehof bestens aufgehoben. Und möchte gewiss gern länger bleiben. Das 4-Sterne-Superior-Haus ist eine Welt für sich. Mit großzügigen Räumen, ausgewähltem Interieur, traumhafter Aussicht auf die Naturlandschaft und einem herzlichem Team. Im PrimaVera Spa entspannt es sich mit Panoramablick. Wer mag, kühlt sich im See ab. Oder lässt die Seele baumeln lassen in den Ruheräumen und im Infinity-Pool. Probieren Sie unbedingt die hausgemachte Südtiroler Schlutzkrapfen – eine Spezialität!

www.seehof.it