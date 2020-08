Mit dem The Fontenay, direkt am Wasser gelegen, ist ein echtes City-Resort entstanden. Das gesamte Hotelgebäude ist dank geschickter Architektur lichtdurchflutet. 14 000 Quadratmeter Glasflächen geben den Blick auf Außenalster und Parkanlagen frei. Die Weitläufigkeit spiegelt sich auch im Inneren wider. Die meisten der 130 Zimmer und Suiten haben eine Größe von mindestens 43 Quadratmetern. Herzstück des Luxushotels sind ein verglaster und mit Bäumen begrünter Innenhof sowie das imposante 27 Meter hohe, geschlossene Atrium. Im Garten-Restaurant Parkview sitzt es sich herrlich schattig. Nicht nur wegen der Aussicht zu empfehlen: Die Rooftop-Terrasse im sechsten Stock und das The Fontenay Spa. Das Hotel ist Mitglied von The Leading Hotels of the World.

THE FONTENAY

Der Hauptbahnhof ist fünf Taxi-Minuten entfernt. www.thefontenay.com

Das komplette Special über Hamburg inklusive Hotel- und Reise-Tipps wurde in SPA inside 4/2020 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!