Die Beauty-Abteilung von Ludwig Beck im Herzen Münchens wird 30 Jahre alt. Beauty-Begeisterte aus aller Welt schätzen das exklusive Sortiment, das seit jeher auf Luxus- und Nischenmarken setzt.

Von Anfang an galt bei Ludwig Beck die Devise, das Besondere zu präsentieren. So suchten die Einkäufer weltweit gezielt nach Marken, die in Deutschland noch nicht erhältlich waren und brachten sie nach München. Make-up-, Duft- und Pflegemarken wie Laura Mercier, Le Labo, M.A.C, Aveda, Kiehls und La Mer hatten ihren ersten Counter im deutschsprachigen Raum bei Ludwig Beck. Zusammen mit kleinen Parfum-Manufakturen und erlesener Pflege bilden sie noch heute wichtige Säulen des Sortiments. Als Kosmetik-Einkaufsleiterin verantwortet Angela von Rebay mit ihrem Team die exklusive Ausrichtung von Ludwig Beck Beauty. „Was in den 1990er Jahren im Kleinen begann, ist heute zu einem weltweit renommierten Beauty-Hotspot geworden. Zusammen mit Liberty, Selfridges, Le Bon Marché und Harvey Nichols, die ähnliche Konzepte wie wir verfolgen, haben wir mit unserer Beauty-Abteilung länderübergreifend für einen starken Wandel im Bereich der Parfümerie gesorgt“, freut sie sich. Besondere Produkte kleiner Manufakturen und Brands, deren Gründer mit Leidenschaft und Liebe zum Detail agieren, sind heute so begehrt wie nie zuvor. „Wir stellen fest, dass unsere positiven Erfahrungen mit Luxus- und Nischenbeauty auch die großen Unternehmen der Branche anregen, neue Wege zu gehen“, so Angela von Rebay. Ganz entspannt geht es wenige Schritte weiter in der BeautyFiliale im Shopping-Quartier Fünf Höfe zu. Die kompetente Beratung, aber auch die regelmäßig stattfindenden BeautyEvents oder Duftpräsentationen dort sind sehr beliebt.

Online informieren und kaufen

Ein wichtiges Standbein ist auch der Online-Shop. Bereits seit mehr als sieben Jahren bietet Ludwig Beck das besondere Markenportfolio der Beauty- abteilung auch auf www.ludwigbeck. de an. Nach dem Relaunch im Herbst 2019 zeigt sich der Shop noch benutzerfreundlicher. Über 100 Luxus- und Nischenmarken aus den Bereichen Duft, Pflege und Make-up werden präsentiert. Bei der Zusammenstellung des Sortiments konnte man auf die langjährige Erfahrung der Kosmetikabteilung des Kaufhauses setzen. Für die nächsten Wochen sind zahlreiche Highlights angekündigt – im Laden und online.