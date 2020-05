DDas Seerose Resort & Spa direkt am Ufer des Hallwilersees ist ein einzigartiges Resort und bietet vielfältige Ferienerlebnisse in unverwechselbaren Design- und Restaurantwelten. Das Spa garantiert als wohl einziges Hotel der Schweiz authentisches Thai-Feeling ohne zeitraubenden Langstreckenflug.

Pflicht für ein echtes Hideaway ist die Alleinlage, hier in einer schönen Parkanlage mit Apfelbäumen und einem Bio-Pool direkt am Ufer des Hallwilersees. Die Umgebung spiegelt sich in den stylischen Junior-Suiten des Seerose Cocon wider, wo Badezuber auf den Südbalkonen zum individuellen Genießen einladen. Auf farbig-moderne Designwelten Feuer, Wasser, Erde und Luft setzt dagegen das Haus Elements, wobei im Seerose Classic die Natur das Sagen hat – mit warmen Beigetönen und Schwemmholz als natural Chic.

Doch nicht nur die drei Designwelten machen das Resort abwechslungsreich: Den exotischen Akzent setzt das Restaurant Samui-Thai mit königlich thailändischer Küche. Den Brückenschlag zwischen Ost und West schafft auch die Küche im Restaurant Cocon. Das Restaurant Seerose hingegen überzeugt mit einer schweizerisch-französischen Küche, garniert mit Blick auf den Hallwilersee.

Das Cocon Thai Spa, diese Oase authentischer Thai-Wellness, ist umgeben von einem Spa mit thematisch abgestimmten Saunen sowie einem Pool, der die architektonisch einmaligen Cocons umflutet und den Blick freigibt auf den Hallwilersee, an dem im Sommer der Seerose-Beach mit Bio-Pool lockt. „Sanuk“ bedeutet in Thailand so viel wie „Spaß“ und steht für die positive Lebensphilosophie der Thailänder. Mit eben dieser Freude liest das Seerose-Team rund um Geschäftsführerin Tina Halbeisen jedem Gast die Wünsche von den Augen ab.

Das Seerose Resort & Spa liegt am idyllischen Hallwilersee, zwischen Zürich und Luzern. Insgesamt 91 Zimmer und Suiten sowie vier Restaurants stehen den Gästen zur Verfügung. Gewinner Spa Star Special Award 2018.Ab 15. Mai 2020 ist das Resort unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln wieder geöffnet. Sommer-Special: Genießen Sie zwei bis drei Übernachtungen inklusive herzhaftem Frühstück vom Buffet. Das Angebot beinhaltet zudem einen Willkommens-Apéro bei Anreise, die Nutzung des Cocon Thai Spa sowie einen Außenparkplatz. ab CHF 264 pro Gast in der Zimmerkategorie Balcony

Seerose Resort & Spa, 5616 Meisterschwanden, Seetal/Aargau, Schweiz, Tel. +41 56 676 68 68, hotel@seerose.ch, www.seerose.ch