An heißen Tagen in klaren Gebirgsseen schwimmen, durch weite Blumenwiesen streifen oder beim Wandern oder Mountainbiken die Berge erkunden: Davos, die höchstgelegene Stadt der Alpen, eröffnet vielfältige Perspektiven für alpines Sommervergnügen. In der Sommersaison bietet die Destination Davos Klosters den Gästen eine vielseitige Auswahl an kostenfreien Aktivitäten – von Besichtigungen über Sportkurse bis hin zu Abenteuern für die ganze Familie. Insgesamt 800 Erlebnisse laden zum Mitmachen ein. Dazu zählen Highlights wie Alphorn-Workshops, Brauerei-Exkursionen mit dem Oldtimer-Bus, der Besuch bei einheimischen Bauern oder botanische Führungen auf der Schatzalp mit 5000 Pflanzenarten aus allen Gebirgen der Welt.

Dank der zentralen Lage an der Promenade und in unmittelbarer Nähe zu einladenden Boutiquen, Restaurants und Museen ist das Steigenberger Grandhotel Belvédère ein optimaler Ausgangspunkt für Aktivitäten aller Art. Seit seiner Eröffnung am 17. Juli 1875 ist das Traditionshaus aus dem Bild von Davos nicht mehr wegzudenken. Aus einem eleganten Boutique Hotel mit 30 Zimmern wuchs „das Belvédère“ zum romantischen Palast im Stil des Fin de Siècle. Seine Geschichte liest sich wie das Who is Who der großen Welt. Aus den klassisch-elegant gehaltenen Räumlichkeiten und von den großzügigen Terrassen eröffnet sich ein atemberaubender Panoramablick über die imposante Bergwelt. Für das kulinarische Wohl sorgt ein vielseitiges Gastronomieangebot und der hauseigene Spa mit Pool, Saunabereich und einer umfangreichen Auswahl an Massagen und Beauty Treatments lässt bei der Entspannung keine Wünsche offen. Der Kids Club Belvédère sorgt für Spaß und Spannung im Hotel und bis sechs Jahre übernachten Kinder sogar kostenlos im Zimmer der Eltern.

Arrangement „Wanderlust & Alpenfieber“. Das Paket ist für drei bis fünf Nächte buchbar. Es umfasst neben der Übernachtung mit Frühstück ein 3-Gang-Menü am Anreisetag, eine Lunchbox für die Wanderung ebenso wie den Verleih der Wanderstöcke. Die Nutzung des Wellnessbereichs, W-Lan im gesamten Haus und die alkoholfreie Minibar im Zimmer sind ebenfalls enthalten. Ab CHF 695 für zwei Personen im Doppelzimmer.

Steigenberger Grandhotel Belvédère, 7270 Davos, Graubünden, Schweiz, Tel. +41 81 415 60 00, davos@steigenberger.ch, www.steigenberger.com