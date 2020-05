Es zieht sich wie ein roter Fadendurch das Hotel: das Bekenntnis zur einheimischen Natur wird im Salzano in Interlaken gelebt. Immer wieder aufs Neue überrascht es mit vielen innovativen Ideen seine Gäste. So eröffnet das von Best of Swiss Gastro im Fine Dining ausgezeichnete Haus dem Gast ein nachhallendes Naturerlebnis in familiärem Ambiente, mit Rundumsicht auf die Berner Oberländer Bergwelt. Ein absolutes Highlight sind die Waldmassagen – hier tanken Sie pure Energie für Körper und Geist.

Die Kraft der Alpennatur zeigt sich in den geschmackvoll mit viel Holz und warmen Farben eingerichteten Zimmern ebenso wie im Spa-Bereich. In der Bio-Zirben Sauna beruhigt der feine Duft nachhaltig Körper und Seele, im urigen Brechelbad fördern Tannenaroma und -nadeln die kreislaufschonende Entspannung. Die einmaligen Signature Treatments, mit Blumen und Kräutern aus dem großen Garten wirken zusätzliche Wunder.Für das Restaurant zaubert Chefkoch Stephan Koltes feine Farb- und Geschmacksnuancen aus Wald und Wiese auf die Teller. Mit seiner naturnahen Erlebnisküche interpretiert der Meister seines Fachs jahrhundertealtes überliefertes Wissen der bodenständigen alpinen Kochkultur überraschend neu.

Nach dem Corona Schock – Schritt für Schritt die eigenen Ressourcen erleben, fühlen, ruhig werden und dankbar sein! Durchatmen in freier Natur, neue Impulse setzen, Kraft tanken und dabei auf wunderbare Art das Immunsystem stärken. Bewusst lernen auf die eigene Gesundheit, Ernährung und das Wohlbefinden zu achten, und dieses Wissen weiterzugeben.

Unser Corona-Geschenk für Sie: Einfach raus in die Natur – verbunden mit Genuss und Gesundheit Aufenthalt von Mai bis September 2020: 5 Nächte zum Preis von 3 in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl. Das Angebot inkludiert:

Herzhaftes Frühstücksbuffet

Vitalisierendes Arvenwasser auf dem Zimmer

Freier Eintritt zum Salzano Spa inkl. Kuschelbademantel und Saunatüchern (leihweise)

Kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Raum Interlaken

Nur gültig bei Buchungen direkt über uns, per E-Mail oder Telefon:

Kennwort: Redspa Corona

Salzano Hotel – Spa – Restaurant, 3800 Interlaken-Unterseen, Berner Oberland, Schweiz, Tel. +41 33 821 00 70, welcome@salzano.ch, www.salzano.ch