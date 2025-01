Ab Februar 2025 wird Jean-Yves Blatt als General Manager das Luxusresort Six Senses Crans-Montana in den Schweizer Alpen führen. Der erfahrene und renommierte Hotelier leitete zuletzt das Villars Alpine Resort und trug maßgeblich dazu bei, das Villars Palace als eine der führenden Luxusdestinationen der Region zu etablieren. Zuvor führte Jean-Yves Blatt von 2015 bis 2023 das renommierte The Chedi Andermatt und etablierte das Hotel als mehrfach ausgezeichnete Top-Destination Gemeinsam mit seinem engagierten Team plant er, das Six Senses Crans-Montana in den kommenden Jahren zur ersten Adresse für Wellness und luxuriöse Urlaube im Alpenraum zu machen und die Marke Six Senses in der Schweiz nachhaltig zu stärken.