Das Motto im Salt of Palmar heißt „get connected“ und zwar mit Haut und Haar. Ob lokalen Produzenten bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen, in einer Töpferei oder Korbflechterei in Pamplemousse mithelfen, traditionelles Curry in einer typischen mauritischen Küche kochen, einen Fischer beim ersten Fang am frühen Morgen begleiten oder beim Training der lokalen Fußballmannschaft zuschauen.

Zum Entdecken der Insel erhält jeder Gast ein Exemplar von „This is Mauritius“ – ein Reiseführer, der von echten Profis, nämlich den Einheimischen vor Ort erstellt wurde. Mit der Gestaltung des Salt of Palmar wurden der mauritische Architekt Jean Francois Adam und die französische Designerin Camille Walala beauftragt. Walala, die sich mit ihrem kühnen Tribal-Pop-Stil international einen Namen gemacht hat, suchte auf der ganzen Insel nach Inspirationen und Talenten. Lokale Handwerker und maßgeschneiderte Stücke von einheimischen Produzenten wie handgemachte Keramik im Restaurant, auf der Insel gefertigte Strandtaschen oder rein natürliche Pflegeprodukte und Amenities einer mauritischen Manufaktur sorgen für authentischen Mauritius-Spirit.

Die Philosophie in der Küche ist frisch, lokal, hausgemacht, saisonal und möglichst abfallfrei – Einfachheit ist die Schlüsselkomponente. Da auf Buffets verzichtet wird, stellt das Team aus lokalen Köchen die täglich wechselnden Menüs rund um das zusammen, was die Bauern, Fischer und Züchter aus der Umgebung an diesem Tag einbringen. Die hauseigene Bäckerei stellt täglich frisches Brot und Gebäck her. Eingelegtes Gemüse und konserviertes Obst werden ausschließlich von lokalen, biologischen Bauernhöfen bezogen; alles wird in kleinen Mengen und nur aus saisonalen Erzeugnissen hergestellt.

Schätze der Erde und des Meers Das Salt of Palmar schließt direkt an den Strand von Palmar an und verfügt über 59 Zimmer mit Blick auf das Meer, den Garten oder einen 25 Meter langen, zentralen Pool. Salt Equilibrium heißt das Spa des Hotels, welches mit einem Salzraum, fünf Behandlungsräumen und einer Auswahl an salzbasierten Behandlungen ganz im Zeichen des weißen Golds steht. Die meisten Produkte in der Küche stammen von der hoteleigenen „Aubergine Farm“, wo Obst und Gemüse in Hydrokultur in der Nähe des Hotelgeländes angebaut werden.

Salt of Palmar, Palmar Belle Mare MU. 41604, Mauritius, Tel. +230 401 8500, reservation@saltresorts.com, www.saltresorts.com