Das einzigartige Resort der Mandarin Oriental Hotelgruppe in der Karibik liegt auf der Insel Canouan im Herzen von St. Vincent und den Grenadinen, einem aus 32 Inseln bestehenden Archipel. Die ‚Insel der Schildkröten‘ mit ihrer sattgrünen Hügellandschaft und tropischem Flair ist lediglich 7,6 Quadratkilometer groß und wird dominiert vom Gipfel des Mount Royal. Das Mandarin Oriental, Canouan ist ein abgeschiedener Zufluchtsort am nördlichen Ende der Insel auf 1200 Hektar. Es liegt direkt an einem wunderschönen Abschnitt des Godahl Beach, dem eine natürliche Lagune mit glasklaren Wasser und eines der größten Korallenriffe der Welt vorgelagert ist.

Das weitläufige Resort verfügt über 26 Suiten im Kolonialstil und sieben Patio-Villen, alle mit einem fantastischen Blick auf Godahl Beach und das Karibische Meer. Alle Suiten und Villen sind mit luxuriösen Materialien wie Naturstein, Holz, exklusiven Textilien sowie modernster Technik ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse.

Auch das kulinarische Angebot des Luxusresorts lässt keine Wünsche offen. Dafür sorgen vier Restaurants – teils mit Bar – und eine Lounge. Das Asianne serviert panasiatische Küche, Tides Bar + Grill bietet auf der Terrasse mit Lagunen-Blick internationale Klassiker mit karibischem Touch, das wie ein Strandhaus gestaltete Lagoon Café offeriert mediterrane Küche an der offenen Bartheke, die Pool Bar am Hauptpool Snacks der Nikkei-Küche und das Turtles ist der perfekte Ort für einen Cocktail mit Live-Musik und Meerblick. Das in malerischer Umgebung gelegene Spa des Mandarin Oriental, Canouan ist Entspannung für Körper und Seele. In den Suiten mit Meerblick wird eine große Auswahl an Behandlungen und Therapien für jeden Gast individuell angepasst.

Vielfältiges Angebot. 26 großzügige Ein- und Zwei-Schlafzimmer-Suiten sowie sieben Patio-Villen von 120 bis 344 Quadratmetern ab 1850 Euro. 5 Restaurants und Bars: Asianne (Panasiatische Küche), Tides Bar + Grill (intern. Klassiker), Lagoon Café (mediterrane Küche), Pool Bar, Turtles. Spa mit sieben Behandlungsräumen, zahlreiche Signature-Treatments und von der Region inspirierte Behandlungen und Massagen.

Infinity-Pool, Indoor-Fitnesscenter, drei Tennisplätze mit Flutlichtanlage, 18-Loch-Championship-Golfplatz, Kids Club.

Mandarin Oriental, VC0450 Canouan Island, St. Vincent u. die Grenadinen, Tel. +1 212 431 8068, mocan-reservations@mohg.com, www.mandarinoriental.com