Die Soul Private Collection glänzt neben einem Hotel auf dem westlichen Knysna Head in Südafrika auch mit einem Hideaway auf der gegenüberliegenden Sandsteinklippe, dem East Head. Auf drei Stockwerken verteilen sich im Soul on the Heads ein Unterhaltungsbereich und sechs modern eingerichtete Suiten, darunter die Cinema Suite mit privater Kino-Lounge und die Vista Suite mit einer freistehenden Badewanne vor Panoramafenstern. Alle Räume verfügen über eine großflächige Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die darunterliegende Lagune und die Berglandschaft Südafrikas. Sogar das Soul Rainbow’s End auf dem West Head ist zu sehen. Egal ob ein romantisches Wochenende zu zweit oder ein luxuriöser Familienurlaub – die Suiten des Hotels sind sowohl separat als auch exklusiv buchbar.

Das Team von Soul arrangiert für seine Gäste auch diverse Ausflüge in und um die Bucht von Knysna. Ideal für romantische Stunden ist eine Sunset-Cruise oder eine Entdeckungstour zu den Inseln Leisure Island und Thesen Island, auf denen man sich sonnen oder im warmen Wasser der Bucht baden kann. Beliebt sind außerdem Tauchausflüge zu versunkenen Wracks alter Schiffe, die es nicht an den schroffen Klippen vorbeigeschafft haben. Wer zum Entspannen an den East Head kommt, für den hält das Soul Team private Spa-Behandlungen in der eigenen Suite sowie Wal- und Delfinbeobachtungen bereit. Die einzigartige Landschaft des Westkaps bestaunt man am besten während einer professionell geführten Wanderung durch das Fynbos-Naturschutzgebiet oder beim Paragliding und Kanufahren. Auch Golfkurse auf den ausgezeichneten Golfplätzen Knysnas oder ein Besuch der vielen Restaurants an der Promenade der bunten Küstenstadt gehören zum Angebot des Soul on the Heads.

Die Soul Private Collection ist ein handverlesenes Portfolio von exklusiven Boutique Hotels. Jedes Hotel überzeugt durch eine einmalige Lage, besondere Architektur und hochwertiges Design. Gepaart mit individuellem Service und Gastgebern mit Insiderkenntnissen, spricht die Soul Private Collection genau die Bedürfnisse von anspruchsvollen Luxusreisenden an. Das Soul on the Heads liegt auf dem Knysna East Head, dem beliebtesten Aussichtspunkt der Stadt. Buchbar ist das Hotel ausschließlich online über die Webseite der Soul Private Collection www.soulprivatecollection.com und den Exklusivpartner Intosol

Soul on the Heads, 6571 Knysna, Südafrika, Tel. +27 63 942 4943, info@soulprivatecollection.com, www.soulprivatecollection.com