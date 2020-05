Seit der Wiedereröffnung im Jahre 2018 ist das Lux Grand Gaube im Norden von Mauritius der Inbegriff luftiger Eleganz und lässigen Lifestyles auf der beliebten Urlaubsinsel. Die 186 Zimmer und Suiten des Resorts, das an eine Privatbucht mit zwei Stränden anschließt und von tropischen Gärten umgeben ist, wurden von VIP Designern Kelly Hoppen (macht das Interior für Beckhams, Madonna u.a.) neu gestaltet.

Die kulinarische Vielfalt im Lux Grand Gaube ist überwältigend. Sechs Restaurants und sieben Bars laden ein auf eine genussvolle Reise durch die Küchen der Welt – ob typisch kreolisch, türkisch-mediterran, peruanisch-argentinisch oder das Beste aus Asien und dem Indischen Ozean – Langeweile für den Gaumen kommt in jedem Fall nicht auf, dafür sorgt unter anderem der deutsche Executive Chef Dominik Ambros. Im vergrößerten Lux Me Spa findet der Gast dank reduzierter Farben und Formen und einem harmonischen Innenhof viel Ruhe und Raum für sich selbst. Neben Produkten wie der von Shirley Page eigens für Lux kreierten natürlichen Öle, wurde hochwertige Kosmetikmarken wie Carita mit ins Boot geholt. Ein Barber Shop des Londoner Unternehmens Murdock für die männlichen Spa-Besucher rundet das Beautyangebot ab. Wer auch körperlich in Form kommen will, lässt sich vom Lux Me Wellness Concierge beraten, der eine genaue Analyse erstellt und danach ein ganzheitliches Programm erarbeitet, das von Fitness, über Spa Behandlungen bis hin zum Ernährungscoaching reicht.Golfer finden im Lux Grand Gaube eine Driving Range, einen Pro Shop sowie einen 9 Loch Outdoor Simulator vor. Der von Peter Matkovich designte 18 Loch Mont Choisy Golf Course ist gerade mal 15 Minuten vom Resort entfernt.

Lux Resorts & Hotels – Unendlich viele Gründe „to go Lux“ Lux Resorts & Hotels stehen für Barfußluxus, gelebte Nachhaltigkeit und frisches Design – entwickelt von namhaften Interior Designern wie Kelly Hoppen oder Camille Walala. Cinema Paradiso (Kino unter Sternen), Phone Home (eine Telefonzelle zum kostenlosen Nachhausetelefonieren), Ici (selbstgemachtes Bioeis im Vintage- Eiswagen), Message in a bottle (Überraschungsflaschenpost mit Gutscheinen am Strand) oder Wünsche erfüllen lassen mit dem Lux Wishing Tree – die berühmten Reasons to go Lux warten natürlich auch im LuxGrand Gaube und machen einen Aufenthalt zum unvergesslichen LUX*us Erlebnis

Lux Grand Gaube Resort & Villas, Grand Gaube 30617, Mauritius, Tel. +230 204 9191, luxgrandgaube@luxresorts.com, www.luxresorts.com