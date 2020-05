In Georgien, umgeben von atemberaubender Natur zu Füßen des Kaukasus-Gebirges liegt das Lopota Lake Resort & Spa am Ufer eines privaten Sees in der historischen Region Kachetien. Das „Sonnenland im Osten Georgiens“ gilt auch als Wiege und Zentrum der über 8000-jährigen georgischen Weinkultur. Mit eigenem Weingut und dem Lopota Forest Spa ist die weitläufige Anlage naturnah und geschmackvoll in die Landschaft eingebettet. Hier fühlt man sich fast allein.

Im rund 60 Hektar großen Gelände befindet sich ein riesiger Freizeitbereich mit einem Innen- und vier Außen-Pools, Dampfbad und Whirlpool. Drei Restaurants, sechs Bars, ein Nachtclub, Basketball- und Volleyballplätze, ein Angelplatz, Stall- und Reitgelände sowie viele weitere Unterhaltungsmöglichkeiten ergänzen die Annehmlichkeiten. 186 Doppel- und Familienzimmer sind auf 14 verschiedene Gebäude, die 14 Suiten in einzelnstehenden Bauten rund um den See verteilt.

Mitten im eigenen Wald des Resorts, auf einer Fläche von 137 Quadratmetern und der Zeit entrückt, liegt das Lopota Forest Spa. Im Angebot sind verschiedene Arten von Gesichts- und Körperanwendungen, deren Genuss mit einem faszinierenden Blick auf den See kombiniert ist. Ebenfalls buchbar sind personalisierte entgiftende Ernährungstherapien (Detox) und ein spezielles Diätmenü vom Bio-Bauernhof der Resorts. Auch hier wird die Weintradition groß geschrieben. So gibt es Weintherapien für Gesicht und Körper sowie Weinbäder mit dem trockenen georgischen Rotwein Saperavi, der im Chateau Buera gekeltert wird. Und wie eine Königin fühlen sich weibliche Gäste, wenn sie in den Genuss des Royal Bath kommen, einer Badezeremonie nach Nefertiti-Rezeptur.

Auf zum Abenteuer nach Georgien Die Entfernung vom internationalen Flughafen Tiflis beträgt etwa zwei Stunden (105 Kilometer). Das Lopota Lake Resort & Spa bietet spezielle Touren, die die Geschichte und Kulinarik der Region vermitteln, aber auch für Wanderer und Reiter sowie Abenteurer zu Land und Luft an. Alle Zimmer und Suiten verfügen über einen Balkon mit Blick auf den Kaukasus oder den Lopota See. Eine Übernachtung für zwei Personen im Standard King Zimmer ist ab rund 200 Euro pro Nacht buchbar. Flexible Umbuchungs- und Stornobedingungen bei Direktbuchung: https://lopotaresort.com

Lopota Lake Resort & Spa, Telavi 2200, Georgien, reservation@lopotaresort.com, www.lopotaresort.com/de