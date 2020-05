Kunzmann’s ist ein Hotel der Vielfalt, weil es so viele Möglichkeiten gibt, den besonderen Moment zu genießen. Dafür steht die Familie Kunzmann bereits in der vierten Generation als Gastgeber ein – getreu dem Motto: „Ein Traditionshaus mit Zeitgeist“. Erholsame Nächte sind im Kunzmann’s nicht nur durch die besondere ruhige Lage am Park inmitten der bayerischen Rhön garantiert. Die zeitgemäßen, komfortabel ausgestatteten 65 Zimmer und Suiten sorgen darüber hinaus dafür, dass Sie Tag und Nacht beste Erholung genießen können.

Das Kunzmann’s ist ein Kulinarikhotel – modern und leicht, dank frischer und regionaler Spezialitäten. Durch das ständig jahreszeitlich wechselnde Gesicht der Speisekarte erleben Sie die Vielfältigkeit und Frische aus dem Besten, was die Rhön zu bieten hat. Kombiniert mit perfektem Service in familiärer Atmosphäre. Auch in Sachen Spa und Wellness kommen Gäste nicht zu kurz. Kunzmann’s ist ein echtes Wellnesshotel, weil Sie auf 1000 Quadratmetern Fläche modernstes Wohlfühlambiente mit Innen- und Außen-Saunen, Ruhebereich und großem Innenpool mit Whirlpool erwarten dürfen. Das Team vom Kunzmann’s Spa sorgt für Entspannung pur und lässt Sie in Ihrer Mitte ankommen. Ob durch Körperbehandlungen, wohltuende Massagen oder Schönheitspflege – lassen Sie sich verwöhnen und finden Sie zu Ihren Ursprüngen zurück, um anschließend voller Vitalität in den Alltag zurück zu kehren.

Kunzmann‘s bietet zudem eine Abteilung für traditionelle ayurvedische Medizin. Hier führen genau die Menschen die älteste ganzheitliche Heilkunst der Menschheit aus, die sie tagtäglich leben: ein sechsköpfiges indisches Team an Ayurveda-Experten.

Neue Kraft schöpfen – Relax Days

2 Übernachtungen mit regionalem und vitalem Frühstücksbuffet

Aromaöl-Verwöhnmassage (ca. 20 Minuten)

Kunzmann’s Verwöhnleistungen

Einzelzimmer ab 209 Euro, Doppelzimmer ab 169 Euro, Suite ab 239 Euro

Kunzmann’s Hotel, 97708 Bad Bocklet, Deutschland, Tel. +49 9708 780, willkommen@kunzmanns.de, www.kunzmanns.de