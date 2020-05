Der Harz mit seinen Bergen, Wäldern und Schluchten ist ideal, um sich selbst herauszufordern und einen aktiven und sportiven Urlaub zu machen. Endlich mal wieder sportlich an die Grenzen gehen, sich auspowern oder es sanft angehen lassen: Alles ist im Harz möglich. Das Spektrum reicht von leichten Wanderungen oder Fahrradtouren über Monsterroller fahren, Trail- oder Wallrunning, Mega-Zipline bis hin zum Golfen, Motorradfahren und Segwaytouren. Der Frühling und der Sommer machen große Lust aufs Wandern: Wer gern auf Schusters Rappen unterwegs ist, wird den Harz lieben. Ein toller Ansporn, möglichst viel zu wandern und zu erleben, ist die Idee der „Harzer Wandernadel“. Mit ihr können Urlauber die gesamte Bandbreite des Harzes erleben. An 222 sehenswerten Plätzen im Harz stehen die Stempelstellen in den typischen grünen Kästen für die Wanderer bereit. Hier lernen Gäste bekannte Touristenmagneten wie den Brocken, die Rosstrappe in Thale oder das Unesco-Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar kennen, aber auch kaum bekannte, doch nicht weniger lohnenswerte Ziele.

Radfahren im Harz ist wohl die schönste Art, die Region in Sachsen-Anhalt zu erkunden. Aber auch sehr herausfordernd, denn es gibt viele Steigungen. Die Brockenrunde etwa hat es in sich, belohnt aber mit einer sensationellen Aussicht hoch oben vom Gipfel. Komfortabler Ausgangspunkt aller Unternehmungen ist das Landhaus Zu den Rothen Forellen im hübschen Städtchen Ilsenburg mit idyllischer Lage am Forellensee. Das 5-Sterne-Hotel verwöhnt nach einem langen Aktiv-Tag mit einem stilvollen Wellnessbereich und köstlichem Essen. Das Landhaus Zu den Rothen Forellen hat für aktive und sportbegeisterte Gäste ein spezielles Arrangement aufgelegt, das auch Fahrradbegeisterte lieben werden.

Harz Aktiv Das Angebot ist ganzjährig buchbar und beinhaltet zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Landhaus-Genießer-Frühstück, ein 3-Gang-Aktivmenü an allen Abenden, eine Fahrradkarte, ein hochwertiges Fahrradtrikot, Fahrrad-Trinkflasche sowie tägliche Reinigung des Trikots. Ab 305 Euro pro Person bei Doppelbelegung im Landhauszimmer. Weitere Angebote, die ganzjährig buchbar sind, finden sich auf der Homepage.

Landhaus Zu den Rothen Forellen, 38871 Ilsenburg, Deutschland, Tel. +49 39452 9393, info@rotheforelle.de, www.rotheforelle.de