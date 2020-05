Hier werden unsere Wünsche nach Freiheit, Outdoor, Action, Genuss, Wellness erfüllt, die Akkus wieder geladen! Dazu lockt im schönsten Berchtesgadener Land eine Oase in idyllischer Alleinlage, die Genuss für alle Gemüter bietet: In Bayerisch Gmain, einer Vorzeige-Region, in der der Schöpfer wohl Überstunden gemacht hat, bietet der Klosterhof Alpine Hideaway & Spa aber nicht nur Urlaub für die Augen …

Schon beim Aufwachen genießen Gäste den Panoramablick auf den Predigtstuhl, die „schlafende Hexe“ mit dem Lattengebirge und auf das eindrucksvolle Bergmassiv des Untersbergs. Diese Traum-Natur lockt zu Wanderungen, Nordic-Walking oder Bike-Touren. Frischluft meets Fun. Selbst der Garten der Hotel-Oase macht mit – etwa beim Outdoor-Yoga.

Der Artemacur Spa ist eine Wohlfühl-Oase, in der sich Stress und Anspannung wieder in wohlige Entspannung auflöst. Ein 1500 Quadratmeter großes Paradies für Körper und Seele. Im Alpen SoleDom genießen Gäste Schwerelosigkeit beim Floaten und die reinigende Wirkung der Bad Reichenhaller Sole, im Hallenbad die Energie des Kaminfeuers und nach der Sauna lassen sich im beheizten Außenpool die Sterne am Himmel zählen. Individuelle Massage- und Beauty-Treatments lassen die Haut jubeln – und streicheln unsere Seele!

Klosterhof-Küchenchef Sascha Förster zaubert unter dem Motto „Neuer Alpiner Genuss“ echte Geschmackserlebnisse. Das Restaurant GenussArt serviert täglich wechselnde Abendmenüs auf Top-Niveau, in den traditionellen Klosterhofstuben genießen auch größere Gesellschaften à la carte und im Klostergarten mit Blick auf den Predigtstuhl lockt Süßes aus der hauseigener Patisserie. Abends ist die Bar BarBarossa Treffpunkt auch für Einheimische.

Bayrische Auszeit Sommerfeeling kommt bei der Auszeit im Klosterhof garantiert auf: Wandern in den Berchtesgadener Alpen, Schwimmen in den zahlreichen Seen im Berchtesgadener Land und Radelfahren durch die schönste Gegend. Deswegen gibt’s zum Erkunden der wunderschönen Region ein E-Bike für einen gemütlichen Tagesausflug, die Vital-Jause am Nachmittag zur Stärkung und zum Anstoßen einen Hopfenspritz – fürs Dolce Vita bei uns in Bayern. Auch enthalten: Genießer-Frühstück, GenussArt-Menü von Küchenchef Sascha Förster am Abend, Teilnahme am Aktiv-Programm und Zugang zum Spa. 2 Nächte ab 312 Euro

Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa, 83457 Bayerisch Gmain, Deutschland, Tel. +49 8651 9825-0, info@klosterhof.de, www.klosterhof.de