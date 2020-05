Citynah und doch ruhig im Grünen: Das Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch bietet das Beste aus zwei Welten. Das Hotel mit dem Charme einer Landhausvilla liegt in einem 15 Hektar großen Park am hoteleigenen See und so kommen hier auch und vor allem Erholungssuchende auf ihre Kosten.

Der zum 5-Sterne-Superior-Resort gehörende Country Club & Spa präsentiert sich als edel gestalteter Rückzugsort vom oft hektischen Alltag. Zwei große beheizte Pools – einer innen, einer außen –, eine Saunalandschaft mit sieben verschiedenen Saunen, russischer Banja, Dampfbad und Infrarotkabine, Sonnenterrassen und eine Liegewiese am hoteleigenen See – im mehr als 2000 Quadratmeter großen Spa-Bereich sind Entspannung und Wohlfühlen oberstes Gebot. Zudem können Gäste in den Behandlungsräumen Beauty-Anwendungen genießen. Professionelle Massagetechniken garantieren bei den Gesichts- und Körperbehandlungen Wohlbefinden und Wirkung gleichermaßen.

Besonders zu erwähnen sind die Goldmassage und spezielle Anwendungen für Schwangere. Wer auch auf Reisen nicht auf sein Work-out verzichten möchte, findet im Gym Möglichkeiten, Kraft und Ausdauer zu trainieren. Im separaten Yogaraum lässt sich wunderbar abschalten. Auch Sport in der Natur ist möglich: Im nahgelegenen Wald kommen Jogging-Fans und Spaziergänger auf Ihre Kosten. Ein kulinarisches Angebot rundet das Wellness- und Fitness-Erlebnis ab. Neben frisch gepressten Säften und einem hausgemachten Tages-Smoothie stehen vollwertige Salate und kleine Köstlichkeiten auf der Speisekarte, viele von ihnen vegetarisch, laktose- und/oder glutenfrei. Ein Highlight ist die Healthy Tea Time, zu der neben Ayurveda-Tee gesunde Snacks oder Obstspieße gereicht werden. Wer mag, kann eine Detox-Kur buchen.

Angegliedert an den Country Club & Spa ist das Aesthetic Institute Dr. Zimmermann. Hier haben sich Dr. Thomas Zimmermann und sein Team darauf spezialisiert, die Zeichen der Hautalterung zu minimieren, die Schönheit und Natürlichkeit der Haut zu erhalten und Problemhaut wieder zum Strahlen zu bringen. Die Behandlungen und Anwendungen umfassen unter anderem medizinische Anti-Aging- sowie Cellulite-Behandlungen und Körperstraffung. Zum Angebot zählen auch Intensivkosmetik, Behandlungen bei Haarausfall und alternative Regenerationstherapien. Bei Beschwerden des Bewegungsapparates kann die Bowentherapie zum Einsatz kommen.

Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch, 63263 Neu-Isenburg, Deutschland, Tel. +49 69 38988-0, reservations.frankfurt@kempinski.com,

www.kempinski.com/gravenbruch