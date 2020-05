Wellness liegt im Trend. Der Wellnessgast von heute ist anspruchsvoller. Denn wer wenig Zeit zum Ausspannen hat, erwartet auch einen entsprechenden Service und dazu das perfekte Ambiente, um abzuschalten. Die Hektik des Alltags zu vergessen und sich ganz einer individuellen Wohlfühl-Behandlung hingeben: Eine, die komplett auf die eigenen persönlichen Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele abgestimmt ist, lautet das Motto im neuen Wellness-Pavillon Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort auf Mauritius. Anspruchsvolle Gäste dürfen sich im Seven Colours Spa auf ein neues ganzheitliches Gesundheits- und Wellness-Erlebnis freuen: Das Wellness-Bliss-Package. Ausgebildete Osteopathen stellen jedem Gast sein ganz individuelles Spa-Programm zusammen. Das Rundum-Paket beinhaltet gesunde Mahlzeiten, ein Fitness-Programm, Yoga-, Tai-Chi- und Pilates-Kurse, Meditation, Massagen, vitalisierende Spaziergänge und diverse mauritische Pflegeprodukte.

Direkt nach Hotelankunft wird mit dem Gast sein Wellness-Programm pro Tag ausgearbeitet. So kann man sich beispielsweise gleich zu Beginn mit der Anti-Jet-Lag- oder Entspannungs-Massage auf den Urlaub einstimmen. Nach einer ausführlichen Wanderung durch das Frédérica Naturreservat oder einem Dynamic Walk am Meer, bringt eine Schwere-Beine-Massage den Urlauber wieder auf die Füße. Zur Stärkung gibt es im Anschluss einen Detox-Cocktail an der Bar, bevor dann das individuelle Fitness-Programm wartet.

Heritage Resorts, Mauritius Die Heritage Resorts befinden sich an der Südküste von Mauritius in der 2500 Hektar großen Domaine de Bel Ombre und setzen sich aus zwei luxuriösen Hotels im 5-Sterne-Segment sowie einem Bungalow-Village zusammen. Neben den Hotel Resorts umfasst die Domaine de Bel Ombre zwölf Restaurants, den Heritage Golf Club, das Frédérica Naturreservat, den C Beach Club, zwei Timomo & Friends Kids Clubs, ein Teens Club sowie ein Baby Club, zwei Spas und diverse Sporteinrichtungen.

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort, 61002 Bel Ombre, Mauritius, info@heritageresorts.mu, www.heritageresorts.mu