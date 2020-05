Bewusst dezent gehalten, lässt das im März 2019 eröffnete Hideaway Faarufushi Maldives im Raa Atoll die prächtige Natur der Insel als den wahren Luxus sprechen. Eine traditionell offene Bauweise und lichtdurchflutete Räume unterstützen das Gefühl, im Garten Eden zu sein. Zeitgenössisches, schlichtes Design stellt sich allseits hinter die satten Naturfarben der Insel. Die kleinste der 80 Villen überrascht bereits mit 112 Quadratmetern.

Nicht nur die Villen, auch die fünf Bars und Restaurants sowie das Nika Spa sind unaufdringlich luxuriös. Begleitet von einem umfangreichen Spa-Menü verbindet Nika östliche Praktiken mit westlicher Wissenschaft. Beim Betreten des Spas taucht man ein in eine Welt wie keine andere. Nika setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Luxus, Raffinesse und Innovation und wurde entwickelt, um ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten, das Körper und Geist wieder in Einklang bringt. Die sechs Treatment-Räume sind Baumhäuser, die in der Form einer Kokosnuss nachempfunden wurden und sich im dichten Dschungel der Insel verstecken. Sie zeigen, wie Natur und Design perfekt miteinander harmonieren.

Ein sorgfältig zusammengestelltes Angebot an Behandlungen und Ritualen kann mit maßgeschneiderten Therapien auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Zur Verfügung stehen einzelne Treatments oder mehrtägige Signature-Programme. Der Sprung in den Pool bringt Erfrischung, während offene Pavillons mit großzügigen Daybeds unter schattenspendenden Bäumen eine wahre Oase der Ruhe bilden. Im Yoga-Pavillon werden verschiedene Praktiken von Hatha Yoga bis Flow angeboten. Die Spa Küche präsentiert eine leichte Detox-Wellness-Karte mit Gerichten, die den Energiehaushalt optimieren, den Stoffwechsel beschleunigen und das Immunsystem stärken.

Nika Signature Programm „Maledivische Rose + Kokosnuss-Ritual“ Basierend auf maledivischen Zutaten ist dieses Verwöhn-Paket ein entspannendes und kräftigendes Erlebnis zugleich. Das Kokosnuss-Körperpeeling aus entgiftenden Ölen und mineralreichem Meersalz fördert die Durchblutung des Lymphsystems. Das Aroma der Nationalblume Rose fördert ein Gefühl der positiven Selbstreflexion. Es folgt eine verjüngende Nika Signature-Massage. Das feuchtigkeitsspendende Facial Alchemy Ritual am Ende ist ein Bio-Milchbad zur Beruhigung und Aufhellung gereizter Haut. Die milden Aromen von Kokosnuss und Vanille tun dasselbe für die Psyche.

Faarufushi Maldives, Raa Atoll, Malediven, Tel. +960 658-7070, sales@faarufushi.com, www.faarufushi.com