Surfen von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang – dieser Traum wird wahr, im neuen Veranda Tamarin Resort und Spa auf Mauritius. Seit seiner Eröffnung ist es ein Hotspot. Das Hippie-Chic-Resort verspricht spektakuläre Wellen, atemberaubende Delfinbeobachtungen und gemütliche Abende am Lagerfeuer, direkt am Sandstrand. Tamarin war schon immer eine Oase für entspannte Bohemiens, die historische Stätten, wilde Klippen, Wälder und den authentischen Geschmack des Küstenlebens zu schätzen wissen. Die Bucht von Tamarin steckt voller einzigartiger Erlebnisse, die nur darauf warten, entdeckt zu werden!

Tamarin Bay ist seit den 70er Jahren das Zentrum des Surflebens und ein Hotspot für alle modernen Wassersportarten. Wer die Wellen so reiten lernen möchte, wie die Einheimischen, kann sich an der Tamarin Bay Surf School von Cyril Thévenau zum Surfkurs anmelden oder ein Board mieten. Nach nur einer Stunde gelingt dann – auch ohne Vorerfahrung – der erste Ritt auf der Welle. Veranda Tamarins Partnerschaft mit dem französischen UCPA-Sportzentrum ermöglicht es, sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen, ihre Fähigkeiten schnell zu verbessern. Die Westküste steht für die besten Wellen und ideale Windbedingungen! Der Fluss, der in die Bucht von Tamarin führt, ist der perfekte Ausgangspunkt, sich im Stand Up Paddling (SUP) zu üben. Das passende Board, sowie Kajaks, Tretboote oder Ruderboote, vermietet das Bootshaus im Veranda Tamarin. Schließlich gibt es nichts idyllischeres, als mit dem Kajak oder SUP den Fluss hinunter in die Bucht zu fahren, den Sonnenaufgang zu beobachten, nach dem Frühstück schwimmen zu gehen und mit den Delfinen zu tauchen. Wer eine Abkühlung braucht, kann sich dort auch Equipment zum Wasserski-Fahren ausleihen.

Zur Veranda Leisure & Hospitality-Gruppe (VLH) gehören fünf ganz unterschiedliche Resorts: Das Couples-Only-Hotel „Veranda Paul et Virginie Hotel & Spa“ (Vier Sterne) im Fischerdorf Grand Gaube besticht vor allem durch seine romantische Atmosphäre. Im „Veranda Pointe aux Biches Hotel“ (Vier Sterne) wird den Hotelgästen eine entspannte Barfuß-Atmosphäre à la Robinson Crusoe geboten – insbesondere in der Sandy Lane, einem separaten Erwachsenen-Hotelbereich. Im kreolischen Stil gehalten ist das „Veranda Grand Baie Hotel & Spa“ (3-Sterne-Superior), das im Zentrum von Grand Baie liegt.

Veranda Tamarin Hotel & Spa, Tamarin, Mauritius, Tel. +230 483 3100, www.veranda-resorts.com