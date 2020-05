Der neue Trend der lässig-entspannten Luxusindividualreisen bringt auch den anspruchsvollen Urlauber in Kontakt mit Land und Leuten. Im Gegensatz zum perfekten Ambiente im Luxushotel wünschen sich viele Reisende wieder die Erfahrung mit der Natur, ein entspanntes Erleben der direkten Umgebung und weißen Sand an den Füßen statt High Heels. Ein intimes Picknick am einsamen Sandstrand wird dem 5-Gänge-Dinner im schicken Restaurant vorgezogen, die Erinnerung an das Schnorcheln mit Mantarochen dem stundenlangen Spa-Treatment. „Barfuß-Luxus“ nennt sich diese neue Art zu Reisen, bei denen das intensive Erleben im Vordergrund steht, ohne dass auf luxuriöse Annehmlichkeiten verzichtet werden muss.

Fast schon sprichwörtlich steht der Name des Hideaway Beach Resort & Spa auf Dhonakulhi, Malediven, für diesen individuellen Ansatz im Luxusreisesegment. Ein Robinson Crusoe-Ausflug auf die einsame Insel, ein Dinner im Sand vor dem Sonnenuntergang – hier schreibt der Urlauber seine eigene Erlebnis-Geschichte.

Hideaway Beach Resort & Spa auf Dhonakulhi, Malediven Das Hideaway Beach Resort & Spa liegt auf der halbmondförmigen Insel Dhonakulhi im Norden der Malediven, 290 Kilometer von der Hauptstadt Malé entfernt, und gehört zum Haa Alifu Atoll. Bezeichnend sind einmalige Ruhe, Komfort und viel Privatsphäre auf 297 000 Quadratmetern. 103 großzügige Villen in zehn Kategorien wurden mit viel Abstand voneinander in immergrüner Tropenvegetation und in der türkisblauen Lagune erbaut. Die kulinarische Vielfalt zeigt sich in vier Restaurants und Bars. Direkt vom Strand zu erkunden ist das für Taucher paradiesische Hausriff.

Hideaway Beach Resort & Spa, Haa Alifu Atoll, Malediven, info@hideawaybeachmaldives.com, www.hideawaybeachmaldives.com