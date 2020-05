In diesen Zeiten wird die Balance zwischen Körper und Kopf immer wichtiger und wir sehnen uns nach einer Regenerationszeit in einem ausgewogenen Ambiente. Das Hotel Belvedere Locarno mit seinen 90 Zimmern und Seeblick ist am Fuße des Hügels der Madonna del Sasso gelegen, und der perfekte Ausgangsort um diesen Ausgleich wiederzufinden. Sei es eine Wanderung direkt vom Hotel aus oder eine Tour um den See mit einem der Fahrräder, die im Hotel bereitstehen. Mit dem E-Bike sind auch Ausflüge in die nah gelegenen Valli, Verzasca oder Maggia eine schöne Abwechslung. Dort kann man im kristallklaren, smaragdgrünen Wasser an verschiedenen Stellen baden.

Im hauseigenen „Oasi Spa“ können die Gäste nach ihren Outdoor-Aktivitäten in der finnischen Sauna, dem Dampfbad oder Laconium entspannen. Wer aktives Wellness machen möchte, zieht seine Bahnen im 17 Meter langen, beheizten Schwimmbad mit Außenbecken und kann in der Ruhezone oder im Garten mit Blick auf die Madonna del Sasso entspannen. Außerdem können sich die Gäste durch verschiedene, individuell zugeschnittene, Behandlungen verwöhnen lassen, um Ihre Balance wiederzufinden: Von der 5-Elemente- bis hin zur „Biker“-Massage, einer Gesichtsbehandlung „Ageless Beauty“ oder verschiedene Kosmetik-Behandlungen, ist alles dabei.

Für das leibliche Wohl ist ganz im Sinne der Balance gesorgt. Das „La Fontana Ristorante & Bar“, ist das dem Hotel angeschlossene à la Carte Restaurant mit View Kitchen und einer wunderschönen Terrasse mit mediterranem Flair. Serviert werden von der Vorspeise bis zum Dessert klassische, vegetarische und vegane Gerichte. Diese tragen die Handschrift des jungen Chefs Carlo Ponti Greppi, der vom GaultMillau gerade mit 13 Punkten ausgezeichnet worden ist.

Das Hotel Belvedere Locarno mit seinen 90 Zimmern liegt nur sieben Fußminuten von der Altstadt Locarnos entfernt. Hier kann man eintauchen in das mediterrane Flair des Ortes und rund ums Jahr das milde Klima des Südens genießen. Das Belvedere ist eins der wenigen Hotels der Region, das ganzjährig geöffnet ist. Weitere Aktivitäten rund um den Lago Maggiore wie Wandern und Golf spielen sind sehr beliebt – diesen kann man hier eben auch im Winter nachgehen. Das Hotel ist mit dem eigenen PKW hervorragend zu erreichen und neben dem klassischen Parkhaus gibt es verschiedene E-Ladestationen sowie einen Tesla Charger. Wieder geöffnet ab 21. Mai 2020!

Hotel Belvedere, 6600 Locarno, Tessin, Schweiz, Tel. +41 91 751 03 63, info@belvedere-locarno.com, www.belvedere-locarno.com