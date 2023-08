Duftstars Schweizer Parfumpreis 2023

Bereits zum sechsten Mal wurden in Zürich die besten Düfte des Jahres gekürt und gefeiert! Zur Verleihung der DUFTSTARS, der bedeutendsten Auszeichnung der Schweizer Beautybranche, waren die wichtigsten Akteure der Duft- und Kosmetikbranche aus dem In- und Ausland ins Hotel Park Hyatt gekommen.

Die besten Düfte des Jahres 2023 – sie standen klar im Mittelpunkt der glamourösen Gala am 24. August. Denn erst bei diesem Anlass wurde das Geheimnis gelüftet, wer den Duftstars-Award, der in insgesamt 11 Kategorien verliehen wurde, in den Händen halten darf!

Es war ein herzliches Willkommen beim Empfang auf dem roten Teppich – bei angenehmen Temperaturen. Denn draussen waren es noch mehr als 30 Grad und die Damen, viele in wunderschönen Roben, waren kleidungstechnisch eindeutig im Vorteil. Als dann die Türen geöffnet wurden, konnte man erste Blicke in den neu gestalteten und wundervoll geschmückten Festsaal im Park Hyatt werfen.

Begrüsst wurden die Gäste von den beiden Organisatoren Andreas Amann und Hansruedi Studler sowie von Moderatorin Lynn Grütter, die erneut sehr charmant durch den Gala-Abend führte. Andreas Amann liess bei seiner Ansprache die vergangenen Monate Revue passieren und konstatierte: „Es ist stets die Verbindung von Mensch zu Mensch, die zählt!“ Bei aller Digitalisierung sei der persönliche Austausch durch nichts zu ersetzen. Genau das war es auch, was diesen schönen Anlass zu etwas Besonderem machte: Bekannte wiederzusehen, neue Kontakte zu knüpfen , gemeinsam zu geniessen (das Menü im Park Hyatt war einmal mehr Spitzenklasse!) und gemeinsam zu feiern! Erneut gab es von allen Seiten viel Lob für die Organisatoren.

Zu feiern und jubeln gab es viel, als die Gewinnerinnen und Gewinner in den unterschiedlichen Kategorien verkündet wurden. Erstmals wurde der Green Award verliehen – die neue Kategorie zeigt, dass Luxus durchaus nachhaltig sein kann.

Bereits im Februar hatte sich die unabhängige Fachjury getroffen, um aus allen Einreichungen die besten Damen- und Herrendüfte in jeder Kategorie zu bestimmen. Im April wählte die knapp 150-köpfige Branchenjury aus diesen Nominierten in einer geheimen schriftlichen Abfrage ihre Favoriten. Als Königsklasse gelten die beiden Kategorien „Publikumspreis Damen“ und „Publikumspreis Herren“ – hier voten Kundinnen und Kunden für ihre Lieblingsdüfte.



Charity Partner Seit 2005 organisiert die Stiftung Look Good Feel Better schweizweit kostenlose Workshops für krebsbetroffene Frauen, Jugendliche und Männer. In entspannter Atmosphäre lernen die Teilnehmenden, wie sie mit den sichtbaren Folgen ihrer Krebstherapie besser umgehen können. „Unsere Beauty-Workshops stärken das Selbstbewusstsein der Betroffenen“, so Geschäftsführerin Dunja Kern. „Wir freuen uns daher sehr über jede Unterstützung!“ Die gab es auch von Andreas Amann in Form eines Schecks. www.lgfb.ch

Nachfolgend zeigen wir Ihnen Impressionen der Duftstars-Verleihung. Viele weitere Fotos und Informationen auch unter www.duftstars.ch

Herzliche Begrüssung Die Organisatoren Andreas Amann (rechts) und Hansruedi Studler mit Moderatorin Lynn Grütter, die charmant und sympathisch durch den Gala-Abend führte

Herzliche Glückwünsche Die Freude über den DUFTSTARS Schweizer Parfumpreis 2023 war gross! INSIDE beauty gratuliert den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner

Festlich geschmückt Der Saal des Park Hyatt Zürich war einmal mehr wundervoll dekoriert. Die passende Location für diesen besonderen Anlass Dankeschön an die Organisatoren Eine tolle Veranstaltung, eine super Organisation! Lob gab es von vielen Preisträgern und Gästen, darunter auch Susanne Stoll von INSIDE beauty, hier mit Regina Rauch von der Swiss Fragrance Award GmbH

Fotos: Swiss Fragrance Award GmbH

Das sind die Siegerdüfte

Neuheit LIFESTYLE DAMEN: ELIZABETH ARDEN White Tea EdP

Neuheit LIFESTYLE HERREN: KARL LAGERFELD Vienna EdT

Neuheit PRESTIGE DAMEN: VERSACE Dylan Purple EdP

Neuheit PRESTIGE HERREN: MONTBLANC Legend Red EdP

Neuheit EXKLUSIV DAMEN: BVLGARI Allegra Baciami EdP

Neuheit EXKLUSIV HERREN: TOM FORD Noir Extreme Parfum

BESTER VIDEO-CLIP DAMEN & HERREN: CAROLINA HERRERA Good Girl

BESTES FLAKONDESIGN DAMEN: PACO RABANNE Fame EdP

ARTISTIC INDEPENDENT DAMEN & HERREN : MAISON FRANCIS KURKDJIAN 724 EdP

KLASSIKER DAMEN & HERREN: CHLOÉ EdP

GREEN AWARD DAMEN & HERREN: CHLOÉ Rose Naturelle Intense EdP

PUBLIKUMS LIEBLING DAMEN: DIOR J’adore Parfum d’Eau EdP

PUBLIKUMS LIEBLING HERREN: BOSS The Scent EdT

Impressionen