Das charmante Vier-Sterne-Superior-Hotel lässt einen den Alltag vergessen, ob für eine kurze Auszeit vom hektischen Stadtleben oder eine entspannte Ferienwoche. Im Adula Flims kommen Bergabenteurer, Gourmets genauso wie Ruhesuchende auf ihre Kosten.

Nach einem Sport- und Erlebnistag in der Region Flims-Laax-Valera lässt es sich im Garten des Hotels herrlich entspannen. Die Wellness Oase „La Mira“ auf über 1200 Quadratmeter mit Indoor-Pool, Bündner Schwitzstube, Kräutersauna, Rubin-Dampfbad, Erlebnisdusche und Panta-Rhei-Ruheraum wurde nach den Prinzipien des Fengshui konzipiert. Seit kurzem kommen die männlichen Gäste in einen weiteren besonderen Genuss. Caroline Kohl, besser bekannt unter ihrem „Künstlernamen“ Coco, ist eine Vollblut-Barbière. Die Expertin für männliche Schönheit besitzt ein ausgebildetes Auge für Ästhetik. Sie hat nicht nur als Kosmetikerin, sondern auch als Masseurin gearbeitet. Sie ist Fitnesstrainerin und Sportanimateurin, eine Frau also, die ihren Kunden zur fachkundigen Behandlung von Haar und Bart gerne noch ganzheitliche Bodystyling-Tipps verrät.

Ein Sprung in den Outdoor-Sole-Pool oder die Eisgrotte weckt müde Geister und Waden, so dass dem Abend an der Hotelbar oder in einem der beiden Restaurants nichts im Weg steht. Im Restaurant La Clav tafeln sie übrigens unter Kunstwerken. La Alois Carigiet, der bekannte Illustrator von Schellenursli und Flurina, hat hier die Felderdeckte bemalt und trägt so noch immer zum einzigartigen Ambiente bei.

Das Wohl jedes Gastes liegt den Gastgebern aus Flims persönlich am Herzen. Ein Aufenthalt im Hotel Adula verwöhnt auf ganzer Länge und so überrascht es nicht, dass viele Erstbesucher zu treuen Stammgästen werden.

Genussmenschen empfehlen wir die „Kleine Auszeit“

3 Nächte mit Frühstücksbuffet

1 x 80-minütige Gesichtsbehandlung „Sentiment“ je Person

1 x 40-minütige Nacken- und Rückenmassage „Lavandra“ je Person

1 x 3-Gang-Wellnessmenü

2 x Abendessen (Halbpension)

Täglich einen Vital-Smoothie/Person

Zugang zum großzügigen 1200 Quadratmeter „La Mira Wellness & Spa“

1 Minibar-Füllung gratis (Auswahl an alkoholfreien Getränken und Bier)

Free W-Lan im gesamten Hotel

Freie Fahrt mit dem Regionalbus Flims Laax Falera

Preis pro Person: Ab 645 CHF

Hotel Adula, 7018 Flims, Graubünden, Schweiz, Tel.+41 81 928 28 28,info@adula.ch, www.adula.ch