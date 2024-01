Hoch über Zuoz im Engadin thront das Hotel Castell in traumhafter, absolut ruhiger und sonniger Lage mit 5-Sterne-Panorama. In dem 1913 auf einer Aufsichtsterrasse erbauten Hotel finden Gäste eine moderne stimmungsvolle Atmosphäre und können in einem von Natur und Kunst geprägten Umfeld relaxen und Energie tanken.

Als erstes Hotel im Engadin und in der Schweiz setzte das Castell auf die orientalische Dampftradition und brachte mit dem Hamam – einer Traumwelt zwischen Dampf, Glas, Licht, wohliger Wärme und meditativem Goldbad – einen faszinierenden Aspekt in die Schweizer Wellnesslandschaft.

Der große Zentralraum des traditionellen Hamams mit seinen angegliederten Nischen wird im Hamam Castell eigenständig und zeitgenössisch interpretiert. Die spirituelle Raumatmosphäre wird getragen von einer großartigen Lichtarchitektur. Rundherum entstand eine farbige Palette an Massagen und Wellness-Treatments.

Ein weiteres Highlight ist das Felsenbad. Es wurde, wie auch die hölzerne Terrasse, vom japanischen Künstler Tadashi Kawamata gestaltet. Mit dem Reflecting Pool und einer kleinen finnischen Sauna unter freiem Himmel ist es die ideale Ergänzung zum eher nach innen gerichteten Hamam. Ein meditavier Ort der Ruhe mit wunderbarer Aussicht. Die Sauna kann exklusiv gemietet werden und bietet Platz für zwei Erwachsene.

Moderne Zimmer in tollem Design erwarten die Gäste und im prächtigen historischen Speisesaal mit reicher Stuckdecke und moderner Kunst, können sie Gerichte aus authentischer, ideenreicher Terroir-Küche genießen.

Die einzigartige Lage macht das naturverbundene Hotel sommers wie winters zum perfekten Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten wie lange Spaziergänge durch das nahe gelegene Naturschutzgebiet. Für Wintersportler gibt es einen direkten Anschluss an das Skigebiet Zuoz. Die lebensfrohe und familienfreundliche Atmosphäre des Hotels bietet einen Treffpunkt für Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensstilen. www.hotelcastell.ch