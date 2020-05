Not macht kreativ – um Gäste in die Schweiz zu locken, setzt das Hideaway La Val in den Bündner Bergen zum Beispiel ein James Bond Double an und erfindet dazu folgende Geschichte:

Er war schon öfters in der Schweiz: auf dem Schilthorn im Berner Oberland, im Engadin und zuletzt für “Goldeneye” im Tessin. Nun kehrt der bekannteste Agent der Welt in geheimer Mission zurück und begegnet im grauen Zürich seinem größten Feind: Covid-19. In den sonnigen Bündner Bergen findet er schließlich das perfekte Versteck, um sich vor dem Virus in Sicherheit zu bringen.

